Reçu 10/10 ? Sans ses Fijdiens, Provence Rugby peut-il s'emparer de la première place de Pro D2 en renversant Oyonnax ?

Neuf journées, huit victoires, un nul et toujours aucune défaite. Les hommes de Philippe Saint-André réalisent un début de saison historique en Pro D2. Mais vendredi (21h05), c'est un défi autrement corsé qui les attend à Maurice-David : faire tomber le leader Oyonnax.

Car malgré son invincibilité, Provence Rugby n'est que deuxième ! Avec 36 points contre 38, les Aixois paient leur manque de bonus. Deux seulement, contre six pour les Oyomen, pourtant battus à Montauban. Une victoire vendredi et les Provençaux prendraient ainsi les commandes.

42ème guichet fermé consécutif

Pour ce choc au sommet, Maurice-David affichera son 42ème guichet fermé consécutif. Sur leur synthétique, les Noirs pourront encore compter sur un public fidèle, bien décidé à pousser derrière ses protégés.

Mais la fenêtre internationale vient quelque peu rebattre les cartes. Oyonnax sera notamment privé de Luka Matkava, son ouvreur géorgien, meilleur réalisateur du championnat. Un sacré client, capable de sanctionner la moindre erreur, au pied comme à la main.

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Les Aindinois perdent également leur talonneur Vano Karkadze et leur demi de mêlée Vasil Lobzhanidze, mobilisés avec la Géorgie. Des absences importantes dans un rendez-vous où chaque détail pourrait compter.

Aix sans ses super Fidjiens derrière

Mais Provence n'est pas épargné non plus. Son numéro 10 fidjien Caleb Muntz a rejoint sa sélection pour les tests de novembre. De quoi redistribuer les responsabilités dans l'animation offensive aixoise, alors que son phénoménal compère Setareki Bituniyata a été appelé pour la première fois en sélection, à 31 ans.

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Reste à savoir qui gérera le mieux ces absences. Après avoir arraché le nul à Dax (16-16), Provence Rugby a l'occasion de frapper un grand coup. Et de transformer son invincibilité en première place. Reçu 10/10 ?