Trois Toulousains à Dublin ! L'Argentine profondément remaniée, mais surtout renforcée par plusieurs retours majeurs

Le Stade Toulousain sera bien représenté vendredi 6 novembre à Dublin. Pour défier l'Irlande dans le cadre du Championnat des nations, Felipe Contepomi a choisi de titulariser Juan Cruz Mallía à l'arrière et Santiago Chocobares au centre. Leur compatriote Efraín Elías prendra place sur le banc. Trois Rouge et Noir dans un groupe argentin largement remanié.

Chocobares de retour après sa commotion

La présence de Chocobares constitue une bonne nouvelle pour les Pumas. Victime d'une commotion en octobre, le puissant centre avait notamment manqué le déplacement de Toulouse à Pau. Sa titularisation marque son retour dans le groupe pour un match international.

Associé à Justo Piccardo, le Toulousain portera le numéro 12. Un poste où sa capacité à avancer au contact et son activité défensive seront précieuses face aux Irlandais. Derrière, Mateo Carreras et Bautista Delguy apporteront leur vitesse, tandis que Tomás Albornoz dirigera le jeu à l'ouverture.

Mallía retrouve les Pumas, Elías poursuit son ascension

Pour Juan Cruz Mallía, cette rencontre possède également une saveur particulière. Éloigné des terrains pendant près de dix mois après sa grave blessure au genou en novembre 2025, le couteau suisse toulousain a retrouvé la compétition en septembre. Le voilà désormais titulaire avec sa sélection, à son poste de prédilection. Une étape importante après une si longue absence.

Autre Toulousain concerné, Efraín Elías poursuit son apprentissage du très haut niveau. À 22 ans, le deuxième ligne de 2,01 m compte déjà six apparitions en Top 14 cette saison. Il débutera sur le banc derrière l'expérimenté Guido Petti et Pedro Rubiolo. Une belle occasion de se mesurer à l'une des références mondiales du combat devant.

Douze changements, mais une Argentine renforcée

Contepomi a procédé à douze changements par rapport au nul contre l'Australie (28-28), début septembre. Seuls Pablo Matera et Boris Wenger conservent leur place dans le XV. Mais cette révolution apparente s'explique notamment par le retour des internationaux évoluant en Europe, absents lors du dernier test.

Avec Julián Montoya de retour au capitanat et Marcos Kremer dans le pack, l'Argentine présente de sérieux arguments. Les Pumas tenteront de décrocher leur première victoire en Irlande après onze défaites sur place. Et cette tournée les conduira ensuite en Italie, puis en France le 21 novembre. Les Bleus retrouveront donc bientôt les trois Toulousains, mais cette fois dans le camp d'en face.