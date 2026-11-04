TRANSFERTS. Un nouveau départ anticipé ? Colomiers démuni face au pillage en règle des clubs de Top 14

Si on l'appelle "microcosme", ça n'est pas pour rien. Dans le rugby français, une brèche ouverte donne vite des idées aux autres. Et la Section Paloise semble avoir trouvé un filon du côté de Colomiers, probablement alimenté par Julien Sarraute, ancien manager du club haut-garonnais et désormais coach de l'attaque béarnaise.

Après le phénomène Rodrigo Marta - dont l'accession en Top 14 était inévitable - puis Jules Danglot, qui vient de s'engager, Pau serait en contacts avancés avec le Géorgien Mamuka Mstoiani. Problème : le pilier de 25 ans, arrivé d'Agen cet été, est sous contrat jusqu'en 2028 en Haute-Garonne.

Rien pour les retenir

Une approche illégale, sur le papier, sauf que l'idée de la Section serait de rapatrier le pilier polyvalent dès la saison prochaine, moyennant une contrepartie financière. Ce qu'il peut faire, techniquement, mais qui ne compense jamais les préjudices subis par un club comme Colomiers, pillé à chaque intersaison, comme le déplore Yann Kergourlay dans Rugbyrama :

"Ces demandes de libération de joueur en cours de saison sont de plus en plus récurrentes". Et contraignent ainsi les clubs de ProD2 à revoir leurs plans, eux qui n'ont pas grand-chose pour retenir leurs éléments convoités.

Le gaucher titulaire

Il faut dire que Mstoiani n'a pas mis longtemps à convaincre. Avec six titularisations en sept matchs et 352 minutes disputées, l'international géorgien est déjà le pilier le plus utilisé par le staff columérin.

Le truc, c'est que l'approche de Pau aurait donné des idées à d'autres entités de l'élite. Clermont surveillerait également le dossier.

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De quoi illustrer l'écart abyssal qui se creuse entre Top 14 et Pro D2. Car si les indemnités permettent de récupérer quelques euros, elles ne remplacent ni un cadre ni les mois de travail nécessaires pour bâtir un effectif compétitif.

Colomiers, qui a vu partir un tiers de son XV de départ vers le Top 14 cet été, en sait quelque chose...