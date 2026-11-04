TOP 14. Le chouchou de Mayol est de retour : Gaël Dréan titulaire face au Stade Français ?

Il avait déjà travaillé sa vitesse sur la pelouse d'Aimé-Giral, lors de la victoire du RCT samedi dernier en Catalogne (24-25). Non pas sur son aile habituelle, mais comme porteur de tee pour Melvyn Jaminet, comme les plus attentifs l'auront remarqué à la télé.

Cette fois, ce devrait être la bonne pour Gaël Dréan. Le bolide toulonnais s'est entraîné mardi avec la tunique des potentiels titulaires, révèle Midi Olympique via son spécialiste du club varois. Sans garantie de débuter, le Breton devrait néanmoins bien retrouver le Top 14 samedi à Mayol, face au Stade Français de Louis Carbonel.

Un retour attendu depuis la mi-mai. Opéré du cœur le 1er juin, l'ailier international a traversé cinq longs mois loin des terrains. Une épreuve autrement plus importante que le rugby.

Le facteur X qu'il manquait

Sportivement, c'est une sacrée nouvelle pour le RCT. Avec 19 essais en 23 matchs la saison passée, Dréan était devenu l'une des armes offensives les plus redoutables du championnat. Un finisseur exceptionnel, capable de faire basculer une rencontre sur une accélération.

Privé de son chouchou, Toulon a dû bricoler dans les couloirs depuis la reprise, à l'image du repositionnement d'Oliver Cowie. Son retour redonne surtout une véritable menace de profondeur à une attaque qui n'a pas toujours disposé de ses meilleures cartouches.

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Et le timing semble idéal. Avec quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues, le RCT de Franck Azéma avance enfin lancé et semble avoir de quoi devenir encore plus "tueur" avec le chouchou de Mayol.

Mais au-delà des ambitions varoises, c'est tout le rugby français qui retrouve avec bonheur l'un de ses joueurs les plus électriques et solaires. Rien que pour ça, samedi promet d'être spécial.