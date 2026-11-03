TOP 14. Hugo Reus se fracture le poignet : l'UBB n'a plus qu'un ouvreur de métier disponible

Samedi, Hugo Reus avait inscrit neuf points, dont un essai, lors de la victoire de l'UBB contre Bayonne (19-14). Trois jours plus tard, le voilà à l'infirmerie. Le jeune ouvreur a annoncé sur Instagram souffrir d'une fracture du poignet contractée face à l'Aviron. Selon Rugby Scapulaire, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. La durée exacte de son indisponibilité reste à préciser.

Un sacré coup dur pour Yannick Bru, déjà privé de Matthieu Jalibert, touché au quadriceps droit. Et pour ne rien arranger, les doublons internationaux amputent également les lignes arrière girondines, notamment avec les absences de Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey. À l'ouverture, Bordeaux ne compte désormais plus qu'un spécialiste disponible.

Joseph Laharrague, un retour de prêt qui tombe à pic

Heureusement, l'UBB avait anticipé une partie du problème. Le 22 octobre, elle avait rappelé Joseph Laharrague, prêté à Béziers pour s'aguerrir en Pro D2. Un retour temporaire initialement prévu pendant les doublons, mais précipité par les blessures. À 20 ans, le jeune ouvreur connaît déjà la maison puisqu'il avait disputé 11 rencontres de Top 14 la saison dernière, dont quatre comme titulaire. Et le garçon n'arrive pas sans références.

Avec l'ASBH, Laharrague a inscrit 48 points en cinq titularisations cette saison, dont deux essais. Une expérience précieuse pour celui qui pourrait désormais hériter des clés du camion bordelais. Reste à savoir si Yannick Bru lui confiera immédiatement les commandes du jeu.

Retière en numéro 10, une autre possibilité

Le staff dispose également d'Arthur Retière, titularisé à l'ouverture contre Clermont le 10 octobre. Seulement, le polyvalent trois-quarts occupait le poste de demi de mêlée samedi face à Bayonne. Le replacer en 10 obligerait donc à revoir également l'organisation autour du numéro 9, où Valentin Hutteau représente une solution.

La question dépasse d'ailleurs la simple distribution des maillots. Sans Jalibert ni Reus, Bordeaux doit trouver un joueur capable d'assurer l'occupation au pied, de gérer les sorties de camp et de donner du rythme à son attaque. Des responsabilités importantes, particulièrement lorsque les rencontres se jouent sur quelques détails.

Vannes, premier test avant une pause bienvenue

Le premier rendez-vous est fixé au dimanche 8 novembre, à 15 heures, face à Vannes, au stade de la Beaujoire de Nantes. Bordeaux bénéficiera ensuite d'une coupure en Top 14 jusqu'à la réception de Montpellier, le 28 novembre.

Un répit bienvenu pour l'infirmerie, même si le retour de Reus reste incertain. Pour Laharrague, ce déplacement pourrait surtout représenter une sacrée occasion de montrer les progrès réalisés dans l'Hérault.