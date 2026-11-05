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133 minutes de jeu à eux deux : dans le dur, le Stade Toulousain rappelle deux joueurs prêtés

Avant Clermont, le Stade Toulousain rappelle Raphaël Portat (Provence Rugby) et Lucas Vignères (Colomiers), qui n'ont joué que 133 minutes à eux deux.

La Rédaction 05/11/2026 à 16h35
Le Stade Toulousain a rappelé Raphaël Portat et Lucas Vignères, prêtés à Provence Rugby et à Colomiers, avant d'affronter Clermont. Crédit : LNR
Le Stade Toulousain a rappelé Raphaël Portat et Lucas Vignères, prêtés à Provence Rugby et à Colomiers, avant d'affronter Clermont. Crédit : LNR

L'infirmerie déborde, les internationaux sont partis et Ugo Mola doit encore trouver des joueurs pour affronter Clermont, samedi à Ernest-Wallon. Selon La Dépêche du Midi, le Stade Toulousain a rappelé deux éléments prêtés en Pro D2 : le deuxième ligne Raphaël Portat (Provence Rugby) et le centre Lucas Vignères (Colomiers).

Seulement 133 minutes de jeu à eux deux !

Mais ces renforts arrivent avec un sacré manque de rythme. Portat n'a disputé que 15 minutes cette saison, lors d'une rencontre remontant au 11 septembre. Vignères affiche 118 minutes en quatre matchs. Soit 133 minutes cumulées pour deux joueurs susceptibles de retrouver le Top 14 dès ce week-end.

Difficile, dans ces conditions, d'imaginer les deux hommes immédiatement opérationnels pour tenir 80 minutes. Leur retour offre néanmoins des solutions supplémentaires au staff, qui doit jongler avec une cascade d'absences.

Toulouse continue de perdre des joueurs

Depuis la défaite à Pau, Anthony Jelonch et Joshua Brennan ont rejoint l'infirmerie. Efraín Elías est parti avec l'Argentine, tandis que Blair Kinghorn a retrouvé l'Écosse. Sans oublier les nombreux internationaux français.

D'autres retours pourraient heureusement soulager les champions de France. Joël Merkler, Léo Banos et Valentin Delpy figurent parmi les joueurs susceptibles de réintégrer le groupe.

Trois semaines pour souffler

Après Lucien Richardis, prêté à Agen, Toulouse mobilise donc ses joueurs expatriés en Pro D2. Une possibilité bienvenue pour traverser cette période de doublons particulièrement éprouvante.

Et après Clermont, les Rouge et Noir bénéficieront d'une pause de trois semaines en championnat, avant de retrouver Lyon le 28 novembre. De quoi permettre à certains blessés de récupérer et au staff de retrouver un peu de profondeur d'effectif. Il était temps.

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