0 match en 2026, blessures à répétition : pourquoi Nelson Épée pourrait néanmoins prolonger à Toulouse ''gratuitement'' ?

Et si le Stade Toulousain tentait à nouveau le pari Nelson Épée ? Blessée au pied depuis le début de saison, la fusée de Saverdun ne retrouvera pas les terrains avant 2027. Une nouvelle tuile pour l'ailier de 25 ans, déjà freiné par de nombreuses blessures depuis son début de carrière.

L'ancien phénomène des Espoirs et des U20 peine d'ailleurs à confirmer chez les professionnels. Entre aller-retours avec France 7, pépins et concurrence, il a disputé seulement 16 matchs depuis sa montée en première en 2022. Un bilan bien maigre pour un talent connu de tous.

16 matchs pros seulement

Peut-être un peu moins rapide depuis sa rupture des croisés, Épée n'a néanmoins pas perdu ses qualités. Flashé autour de 35,6 km/h la saison passée à l'entraînement, le champion olympique reste l'un des joueurs les plus véloces du club.

Suffisant pour prolonger à Toulouse alors que son contrat expire en juin 2027 ? Probablement que non. Mais une particularité contractuelle pourrait pourtant jouer en sa faveur : sa présence sur la liste "Objectif 2028", destinée à préparer les prochains Jeux olympiques.

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Ce statut peut ouvrir droit à un crédit de 100 000 euros sur le salary cap, sous certaines conditions. De quoi envisager une prolongation au sein du club rouge et noire avec un salaire compris dans cette enveloppe ?

Une éventualité intéressante pour Toulouse, qui pourrait ainsi conserver un joueur formé au club et capable de jouer les facteurs X, à moindre coût.

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À condition que le joueur soit séduit par l'idée, évidemment, et ne décide pas d'aller chercher plus de temps de jeu ailleurs en lorgnant un éventuel contrat fédéral avec France 7 voire en sondant le marché. Mais après tant de blessures et si peu de matchs à XV, retrouver un projet en Top 14 s'annonce compliqué...