France-Fidji : 11 joueurs de TOP 14 et un ancien international anglais, une composition qui sent bon le championnat de France !

Le XV de France risque de reconnaître quelques visages samedi soir au Groupama Stadium de Lyon. Pour défier les Bleus, Jake White a composé une équipe fidjienne qui sent bon le Top 14. Pas moins de 11 des 23 joueurs retenus évoluent dans le championnat français, dont neuf titulaires. Un sacré contingent, avec plusieurs individualités capables de faire des misères aux défenses chaque week-end.

COMPOSITION. XV de France. Dupont-Ntamack réunis, Cros en 8, Verhaeghe titulaire… les Bleus prêts pour les Fidji

Un trio arrière qui fait des dégâts en Top 14

Derrière, les supporters français seront en terrain connu. Le Lyonnais Jiuta Wainiqolo, meilleur marqueur du dernier Top 14 avec 18 essais, occupera une aile. Le Racingman Selestino Ravutaumada sera sur l'autre, tandis que le Bordelais Salesi Rayasi débutera à l'arrière. De quoi faire parler les cannes sur chaque ballon de récupération.

Et ce n'est pas tout. Au centre, Vinaya Habosi (Racing 92) sera associé à Iosefo Masi (LOU). Comme, Wainiqolo, ce dernier retrouvera d'ailleurs un coéquipier lyonnais : Mickaël Guillard. Pour le deuxième ligne tricolore, les retrouvailles promettent quelques collisions intéressantes.

Un ancien international anglais en troisième ligne !

Devant, le pilier bayonnais Luke Tagi et le Clermontois Pita-Gus Sowakula seront titulaires. Mais la principale curiosité concerne Nathan Hughes. À 35 ans, le troisième ligne du Racing 92 connaîtra sa première sélection fidjienne après avoir porté 22 fois le maillot de l'Angleterre. Une sacrée reconversion internationale pour celui qui débutera en numéro 8.

Autre visage familier, Simione Kuruvoli, désormais à Vannes, conduira le jeu avec le jeune ouvreur Isikeli Rabitu. Le capitaine Tevita Ikanivere sera chargé du lancer en touche, tandis que le pack devra rivaliser avec les hommes de Fabien Galthié dans le combat.

Yato et Maqala pour finir le travail

Sur le banc, Jake White pourra notamment compter sur Peceli Yato (Perpignan) et Sireli Maqala (Bayonne). Deux joueurs parfaitement habitués aux exigences du championnat français. Ben Volavola, également remplaçant, apportera son expérience à l'ouverture.

Cette familiarité avec le rugby hexagonal constitue un atout intéressant pour les visiteurs. Les Fidjiens connaissent les qualités individuelles de nombreux Tricolores, mais devront parvenir à contenir une charnière Dupont-Ntamack retrouvée. Avec autant de pensionnaires du Top 14 sur la pelouse, les duels auront parfois des airs de samedi après-midi de championnat. Sauf que cette fois, le maillot national aura remplacé celui du club.