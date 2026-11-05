COMPOSITION. XV de France. Dupont-Ntamack réunis, Cros en 8, Verhaeghe titulaire… les Bleus prêts pour les Fidji

Le XV de France lance sa tournée automnale samedi soir à Lyon, face aux Fidji (21h10). Malgré une infirmerie bien remplie, Fabien Galthié présente une équipe qui a fière allure pour cette première rencontre de novembre. Antoine Dupont retrouve Romain Ntamack à la charnière, tandis que plusieurs choix forts viennent bousculer les habitudes devant. Voici le XV qui se dégage des dernières mises en place à Marcoussis, avant son officialisation.

Cros en 8, Verhaeghe dans la cage

En première ligne, Jean-Baptiste Gros et Sipili Falatea encadrent Maxime Lamothe. Le Bordelais est préféré à Peato Mauvaka, tandis que Florian Verhaeghe accompagne Mickaël Guillard dans la cage. Le Montpelliérain, absent de la première liste, profite notamment du forfait de Thibaud Flament pour retrouver une place de titulaire.

Autre choix notable, François Cros hérite du numéro 8, un poste auquel il n'a plus débuté avec les Bleus depuis 2024. Les blessures de Marko Gazzotti et Anthony Jelonch ont redistribué les cartes. Cameron Woki évolue en 6, accompagné de Paul Boudehent, remis de ses douleurs au dos après avoir été ménagé mardi. Une troisième ligne mobile, capable de faire le sale boulot dans les rucks.

Dupont et Ntamack, 609 jours après

Derrière, la grande attraction reste l'association Dupont-Ntamack. Les deux Toulousains n'ont plus débuté ensemble avec le XV de France depuis le 8 mars 2025 en Irlande, soir de la victoire française (42-27) et de la grave blessure du demi de mêlée. Soit 609 jours avant leurs retrouvailles lyonnaises. Un retour très attendu pour les automatismes du jeu tricolore.

Au centre, Yoram Moefana accompagne le jeune Kalvin Gourgues, tandis que Louis Bielle-Biarrey et Aaron Grandidier-Nkanang occupent les ailes. Théo Attissogbe prend place à l'arrière, en l'absence de Thomas Ramos. De quoi disposer d'un triangle arrière particulièrement rapide face à une sélection fidjienne qui apprécie elle aussi les grands espaces.

La composition du XV de France Titulaires : 15. Attissogbe ; 14. Grandidier-Nkanang, 13. Gourgues, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 8. Cros, 7. Boudehent, 6. Woki ; 5. Guillard, 4. Verhaeghe ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Gros. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Poirot, 18. Montagne, 19. Ollivon, 20. Staniforth, 21. Capilla, 22. Lucu, 23. Gailleton.

Capilla profite du forfait de Jegou

Le banc s'articule autour de six avants et deux trois-quarts. Peato Mauvaka, Jefferson Poirot et Régis Montagne couvrent la première ligne, tandis que Tom Staniforth et Charles Ollivon apportent leur puissance. Blessé aux côtes mercredi, Oscar Jegou laisse sa place à Esteban Capilla, attendu pour une première sélection. Maxime Lucu et Émilien Gailleton complètent les finisseurs. Un groupe qui devra rapidement trouver ses repères avant d'affronter l'Afrique du Sud, le 13 novembre.