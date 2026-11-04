205 kg de barbaque au centre : comment l'Argentine compte choquer l'Irlande grâce à ses bulldozers ?

L'Irlande ferait bien de strapper les épaules avant de retrouver les Pumas vendredi soir à Dublin. Car au milieu d'une ligne arrière 100 % Top 14, Felipe Contepomi a choisi d'aligner deux sacrés clients au centre : Santiago Chocobares et Justo Piccardo.

100 kg pour le Toulousain, 105 pour le Montpelliérain. Mais au-delà des mensurations, c'est surtout la solidité et le profil râblé de cette association qui interpelle et promet quelques collisions mémorables.

Trois Toulousains à Dublin ! L'Argentine profondément remaniée, mais surtout renforcée par plusieurs retours majeurs

Une association pleine de pep's

Habituellement joueuse, parfois moins souveraine dans les zones d'affrontement malgré l'intensité quelle y met, l'Argentine pourrait cette fois s'appuyer sur deux véritables déménageurs pour fixer la défense irlandaise. Comme ce fut le cas l'an dernier lors du succès au pays de Galles (52-28).

Chocobares, en premier centre, excelle dans les courses tranchantes et la capacité à tenir debout. Sa faculté à avancer au contact, mais aussi à défendre fort, en fait un précieux point d'ancrage.

À ses côtés, Piccardo apporte une densité assez rare pour un numéro 13. Révélé au MHR, le puissant Argentin sait casser les plaquages, mais possède aussi suffisamment de vitesse pour exploiter les espaces.

Reste à trouver la complémentarité. Car deux gros porteurs ne suffisent pas à faire une paire de centres. Leur capacité à jouer après contact, à libérer les extérieurs et à prendre les bonnes décisions sera essentielle pour ne pas tomber dans un rugby trop prévisible.

VIDÉO. ''Comme s'empaler sur un mur en voiture'' : Posolo Tuilagi décalque Sinzelle d'une cartouche à faire lever son paternel

Avec Albornoz à la baguette, Carreras et Delguy sur les ailes, sans oublier Mallía derrière, les Pumas disposent de sérieux arguments pour faire parler la poudre autour de leur milieu de terrain épais canapé. Et comme dirait un célèbre rappeur marseillais, "ça va faire POW POW" !