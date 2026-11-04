TRANSFERTS. Ugo Seunes (Racing 92) dans le viseur de Castres ? Le CO pourrait préparer du changement

Après la claque reçue à Montpellier (69-10), Castres traverse une période particulièrement délicate. Douzième du Top 14 après huit journées, le club tarnais pourrait être tenté de préparer quelques changements. Et une piste inattendue commencerait à circuler du côté de Pierre-Fabre. Selon nos informations, le CV d'Ugo Seunes, l'ouvreur du Racing 92, serait arrivé sur la table des dirigeants castrais. Une possibilité encore loin d'être concrétisée, mais qui mérite qu'on s'y attarde.

Seunes, une opportunité à saisir pour Castres ?

Le nom du demi d'ouverture de 25 ans circule depuis plusieurs jours sur le marché des transferts. Selon le Midi Olympique, Provence Rugby, Grenoble et Perpignan suivraient son profil. Moins utilisé par Patrice Collazo, Seunes pourrait être libéré de sa dernière année de contrat. Et Castres viendrait donc potentiellement s'ajouter à la liste des destinations envisageables.

Il faut dire que le garçon possède quelques arguments. Passé par Blagnac avant d'exploser à Aurillac, où il avait inscrit 188 points en 24 rencontres de Pro D2 en 2024-2025, Seunes avait séduit le Racing par sa créativité et son jeu au pied. Mais la concurrence d'Antoine Gibert et Geronimo Prisciantelli limite aujourd'hui ses opportunités. L'arrivée annoncée de Thomas Ramos à l'ouverture la saison prochaine pourrait encore compliquer son avenir francilien.

Le staff castrais sous pression après la déroute

Du côté du CO, la situation sportive pourrait également entraîner des décisions. Selon nos informations, la position de Julien Dumora, actuellement chargé des arrières, serait fragilisée. L'ancien joueur castrais pourrait même figurer parmi les premiers membres du staff concernés si les dirigeants décidaient de procéder à des changements cette saison. À ce stade, aucun départ n'est acté.

La lourde défaite à Montpellier, où les Tarnais ont encaissé dix essais, a forcément accentué la pression. Avec trois victoires en huit journées et une différence de points de -78, Castres se retrouve dans une situation inhabituelle. Sous la responsabilité de Xavier Sadourny, le staff doit rapidement trouver des solutions pour relancer une équipe en difficulté.

Un Castres-Racing qui tombe à pic

Hasard du calendrier, Castres recevra justement le Racing 92 samedi 7 novembre à Pierre-Fabre, dans un duel entre deux formations mal classées. Une rencontre importante pour les Tarnais, qui pourraient profiter de la trêve internationale pour retrouver un peu d'air.

Quant à Seunes, reste à savoir si cette piste dépassera le stade des premières réflexions. Son CV circulerait à Castres, mais aucun accord n'est annoncé. Une chose est certaine : entre les résultats sportifs et les mouvements possibles dans l'effectif, les prochaines semaines pourraient être agitées dans le Tarn.