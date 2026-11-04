8,2 essais par match, les pénalités en chute libre : le rugby international est-il en train de changer de visage ?

Le rugby international aurait-il pris goût aux essais au point de délaisser les trois points ? Les chiffres ont de quoi interpeller. Selon des données de World Rugby relayées par The Independent, les rencontres impliquant les douze meilleures nations produisent désormais 8,2 essais en moyenne, contre 6,3 en 2024.

Dans le même temps, le nombre de pénalités réussies a chuté de 3,5 à seulement 1,5 par match. Une évolution qui en dit long sur le visage actuel du rugby.

Trois fois plus d'essais par pénalité réussie !

En deux ans, la moyenne d'essais a progressé de 30 %, tandis que celle des pénalités réussies a dégringolé de 57 %. Plus frappant encore, le rapport entre les deux est passé de 1,8 à 5,47, soit trois fois plus. Attention, cela ne signifie évidemment pas que les essais valent davantage de points. Mais leur poids relatif dans les rencontres internationales a considérablement augmenté.

Et les autres statistiques vont dans le même sens. Toujours selon World Rugby, le temps de jeu effectif a progressé de plus de deux minutes depuis 2024, tandis que les interruptions ont diminué de 10 %. Le ballon vit davantage, les séquences s'allongent et les équipes semblent plus enclines à conserver la gonfle plutôt qu'à s'en débarrasser au pied.

La pénaltouche plutôt que les trois points ?

Cette évolution pose forcément la question des choix stratégiques. Dans le rugby moderne, une pénalité obtenue à proximité des 22 mètres adverses peut devenir une formidable opportunité offensive. Plutôt que de viser les pagelles, certaines équipes privilégient la touche pour monter une cocotte ou lancer une combinaison près de l'en-but.

Reste que ces chiffres ne prouvent pas que les équipes renoncent davantage aux tirs au but. Ils comptabilisent les pénalités réussies, sans préciser combien ont été tentées. Impossible, donc, de distinguer une véritable évolution tactique d'une éventuelle baisse de réussite des buteurs. D'autant que les cinq points d'un essai, potentiellement sept après transformation, ne doivent pas faire oublier l'utilité des trois points dans un match serré.

Une tendance à confirmer pendant le Championnat des nations

À l'heure où le Championnat des nations reprend ses droits, ces statistiques méritent néanmoins qu'on s'y attarde. Entre la volonté d'accélérer le jeu et les stratégies offensives des grandes sélections, le rugby international semble évoluer vers davantage d'essais. Reste à savoir si cette tendance se confirmera lorsque les matchs couperets imposeront de nouveau de regarder le planchot avant de choisir la pénaltouche.