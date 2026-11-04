VIDÉO. 8 cartons, 6 rouges et 1 magnifique essai : La Seyne et le Tricastin en plein dans le thème d'Halloween le 31 octobre

C'était LE match à ne pas perdre pour l'US Seynoise. Face à l'un des rares adversaires à sa portée cette saison en Nationale 2, les Varois avaient coché la réception du Tricastin. Mission accomplie samedi soir à Marquet (22-10), avec une première victoire qui n'a pas manqué de piquant.

Il faut dire qu'en ce 31 octobre, les deux formations avaient visiblement décidé de célébrer Halloween à leur manière. Huit cartons, dont six rouges, une bagarre générale et même une interruption de match au finish ont animé la rencontre ! Pour une soirée particulièrement mouvementée qui a parfois rappelé un rugby d'antan...

Pour l'occasion, les coéquipiers de Matteo Charleux portaient d'ailleurs un maillot "dark" spécial Halloween, proposé aux enchères après le match. Peut-être que les acquéreurs retrouveront quelques traces de sang sur le tissu. Histoire de rester dans le thème...

Un essai de 40m sur un magnifique lancement

Mais avant les parties de manivelles, il y aussi eu du rugby. Et du beau ! Dès la 4ème minute, l'arrière Brandon Bellavia transperçait la défense drômoise après une superbe combinaison rappelant certains lancements de l'Irlande ou des Auckland Blues, avant de filer tout droit sur 40 mètres, sans forcer.

Quatre minutes plus tard, le jeune Yborra enfonçait le clou. Les Rouge et Bleu avaient fait le plus dur avant même la dixième minute. À la pause, le tableau affichait 15 à 3.

Le talonneur Guilpin ajoutait même un troisième essai dès la reprise (43e). À 22-3, La Seyne pouvait voir venir. Mais c'est alors que la rencontre prenait une tournure autrement moins réjouissante.

Les expulsions se multipliaient et les débats dégénéraient. Tricastin sauvait finalement l'honneur par Kasito (78e). Un succès précieux pour La Seyne, qui ne sait pas encore quel sera son avenir, financièrement comme financièrement.