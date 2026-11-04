TOP 14. 92,3 % de rucks conservés, mais 4,1 secondes pour jouer : le paradoxe du Stade français

Le Stade français a passé 43 points à La Rochelle samedi dernier à Jean-Bouin (43-24). Six essais, un bonus offensif et une victoire convaincante au tableau d'affichage. Pourtant, derrière ce succès, une statistique interpelle : les Parisiens ont conservé 92,3 % de leurs rucks, mais ont eu beaucoup de mal à accélérer le jeu. Un paradoxe qui mérite qu'on s'y attarde.

Un ballon conservé, mais rarement libéré rapidement

Selon les chiffres publiés par Rugbyrama, les hommes de Paul Gustard ont mis en moyenne 4,1 secondes à extraire le ballon de leurs regroupements. Sur 49 rucks, la libération a demandé entre trois et six secondes. Seulement huit ont été négociés en moins de trois secondes. Et malgré ses 92,3 % de conservation, Paris affiche le deuxième plus mauvais taux de cette huitième journée, devant Bayonne.

Quatre secondes, une éternité pour les défenseurs ?

Dans le rugby moderne, la vitesse de sortie constitue une arme redoutable. Un ballon libéré rapidement après un franchissement oblige les défenseurs à reculer, à communiquer dans l'urgence et parfois à défendre en sous-nombre. À l'inverse, chaque seconde supplémentaire offre à l'adversaire la possibilité de se replacer. Quatre secondes peuvent suffire à refermer un intervalle qui semblait pourtant intéressant.

Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Tous les rucks ne se ressemblent pas. Après un contact particulièrement disputé, sécuriser la gonfle peut demander davantage de temps. Une équipe peut également choisir de ralentir pour réorganiser son attaque. Sans connaître les intentions parisiennes sur chaque séquence, difficile d'affirmer que cette lenteur était systématiquement subie.

La Rochelle punie autrement

D'autant que le Stade français a trouvé d'autres moyens de faire mal. Les Rochelais ont concédé 17 pénalités, offrant de nombreuses occasions de jouer dans leur camp. Les Parisiens ont notamment exploité leurs ballons portés, avec une conquête efficace : 18 touches gagnées sur 20 lancers, selon les statistiques officielles de la LNR.

Avec seulement 48 % de possession et 45 % d'occupation, Paris a tout de même inscrit six essais. Les Soldats roses ont su convertir certaines de leurs occasions sans nécessairement multiplier les longues séquences offensives. Une efficacité qui a largement compensé leurs difficultés à conserver et à accélérer les sorties de ruck.

Reste à savoir si cette tendance se prolongera face à des adversaires plus disciplinés. Car lorsque les pénalités et les ballons portés rapportent moins, la capacité à enchaîner rapidement devient précieuse. Pour le Stade français, le prochain défi sera peut-être de conserver davantage ses ballons tout en apprenant à les faire vivre plus vite.