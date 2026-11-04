À 20 ans, Xan Mousques gagne du temps de jeu à l'UBB, mais son avenir pourrait dépendre des dossiers médicaux de Barlot et du Preez

À 20 ans, Xan Mousques commence à se faire une place à l'Union Bordeaux-Bègles. Titulaire face à La Rochelle puis Bayonne, l'ancien arrière de l'Aviron arrive pourtant en fin de contrat en juin 2027. Selon le Midi Olympique, plusieurs clubs de Top 14 surveillent sa situation.

Une prolongation liée à l'infirmerie ?

Ses dernières prestations auraient convaincu les dirigeants girondins de le conserver. Mais avec Bielle-Biarrey, Penaud, Buros et Rayasi déjà sous contrat, sans oublier les récentes prolongations de cadres, Bordeaux dispose de peu de marge financière.

Et le dossier Mousques pourrait dépendre de deux autres joueurs : Jean-Luc du Preez et Gaëtan Barlot. Tous deux sont engagés jusqu'en 2028, mais leurs problèmes physiques compliquent la planification de l'effectif.

Le Sud-Africain, limité à trois matchs depuis son arrivée, est en arrêt maladie après plusieurs commotions. Des commissions médicales ont examiné sa situation sans rendre de décision définitive, rapporte le Midol. Barlot, lui, a de nouveau été opéré d'une hernie cervicale.

Ce que prévoit réellement le salary cap

Pour 2026-2027, le plafond salarial de l'UBB atteint 12,72 millions d'euros, crédits internationaux compris. Une enveloppe importante, mais qui ne correspond pas à une somme librement disponible pour recruter.

Le règlement LNR, article 3.2.2, prévoit toutefois une exclusion des rémunérations du salary cap lorsqu'une contre-indication médicale est constatée et qu'une demande de retrait de licence est déposée auprès de la FFR. Si ce retrait est refusé, les sommes sont réintégrées rétroactivement.

Un casse-tête sportif et humain

Aucune décision définitive n'est annoncée concernant du Preez, et rien ne permet de conclure à une fin de carrière. Pour Bordeaux, l'enjeu consiste à anticiper les prochaines saisons sans préjuger de l'avenir médical de ses joueurs. Pendant ce temps, Mousques pourrait recevoir des propositions ailleurs. Et le marché des transferts, lui, n'attend pas toujours.