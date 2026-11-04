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En costard ou rien : La reconversion insolite (et stylée) de cet ancien Tricolore

''Ladies and Gentlemen, ici votre copilote Mignot. La température extérieure est actuellement plus chaude qu'un soir de match à Aurillac.''

Theo Fondacci 04/11/2026 à 17h45
Jadis, Mignot portait le maillot du XV de France. Screenshot : FFR
Jadis, Mignot portait le maillot du XV de France. Screenshot : FFR

On l'avait connu avalant les mètres sur les pelouses du Top 14, puis de ProD2. Désormais, Xavier Mignot va prendre de la hauteur. Et pas qu'un peu ! L'ancien ailier du LOU vient d'annoncer une reconversion pour le moins insolite : il est officiellement copilote de jet privé !

À 32 ans, l'ancien international français (une sélection) a rejoint Swiss Private Jet SA, une compagnie d'aviation d'affaires basée près de Genève, pour laquelle il officiera sur un Global 6000, un luxueux jet privé capable de rallier un continent à l'autre sans aucun soucis.

De quoi découvrir de nouveaux horizons, autrement plus lointains que les pelouses du Top 14...

4 années de formation

Mais cette nouvelle vie n'a rien d'un coup de tête. "Une étape qui concrétise quatre années de travail menées en parallèle de ma carrière de rugbyman", explique-t-il sur ses réseaux sociaux. Une très belle reconversion qui l'emmènera donc vers sa deuxième passion.

Ces dernières années, malgré quelques turbulences dans ses itinéraires, l'international d'un soir (1 cape) préparait déjà son après-carrière. Passionné d'aviation, il a notamment obtenu sa licence de pilote professionnel (CPL) auprès de l'école Aéropyrénées.

Après Grenoble puis l'essentiel de sa carrière à Lyon, son parcours ovale l'avait ensuite conduit aux États-Unis, sous le maillot de NOLA Gold, avant une dernière pige de six rencontres avec Valence-Romans en ProD2. En août dernier, les blessures l'avaient finalement poussé à raccrocher les crampons.

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Avec 199 matchs professionnels, une Challenge Cup remportée avec Lyon en 2022 et une sélection chez les Bleus en 2016, l'Isérois a raccroché après une belle carrière et pas mal de découvertes.

Mais son prochain terrain de jeu promet d'être autrement vaste."Le terrain change. L'exigence reste", résume-t-il dans une formule très LinkedIn. Bon vol, monsieur Mignot !

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