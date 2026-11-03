TOP 14. De l'école de rugby au monde professionnel : ces 8 figures qui n'ont jamais quitté leur club de cœur

Dans un Top 14 où les transferts se multiplient et où les carrières se construisent souvent aux quatre coins de la France, certains joueurs font figure d'irréductibles.

À l'image de Baptiste Couilloud l'âme du LOU qui a fêté récemment son 200ème match professionnel avec son club de toujours, ils ont grandi sous les couleurs de leur club, gravi les échelons de l'école de rugby jusqu'à l'équipe première, sans jamais céder aux sirènes d'ailleurs.

De Toulouse à Perpignan, en passant par Pau et Lyon, voici dix joueurs dont la fidélité ne se mesure pas seulement en saisons professionnelles, mais plutôt sur une échelle d'attachement à un même maillot.

1. Thibault Daubagna (Section Paloise)

Difficile de faire plus fidèle ! Première licence à 5 ans, en 1999, toutes les catégories de jeunes à Pau, puis découverte du monde professionnel en Pro D2. Le demi de mêlée n'a jamais quitté sa Section et compte désormais plus de 300 rencontres pro sous le maillot béarnais. Il est engagé jusqu'en 2029.

2. Baptiste Couilloud (LOU)

Icône d'un club rhodanien en manque de figures, le demi de mêlée international évolue dans le club phare sa ville de naissance depuis 2004 ! Après y avoir fait toutes ses classes et malgré des rumeurs de départ en 2022, "Titou" est encore là, à fouler la pelouse de ses rêves d'enfant. Accessoirement, le numéro 9 de 29 ans est aussi le meilleur marqueur de l'histoire du club...

3. Mathieu Babillot (Castres Olympique)

Le capitaine castrais a découvert le rugby au CO à seulement 10 ans. Depuis, il n'a jamais changé de maison. Champion de France en 2018, l'international français symbolise cette identité tarnaise faite de fidélité et d'engagement.

4. Lucas Rey (Section Paloise)

Comme Daubagna, le talonneur a grandi à la Section. Première licence à 7 ans, formation intégrale à Pau et premiers pas professionnels face à Brive en mai 2016. Une histoire de famille également, puisque son père Joël a porté les couleurs béarnaises pendant treize saisons.

5. Romain Ntamack (Stade Toulousain)

Avec un père comme Émile Ntamack, difficile d'imaginer Romain sous d'autres couleurs ! Arrivé à l'école de rugby à 5 ans, l'ouvreur a suivi toutes les catégories de jeunes avant de faire ses débuts en Top 14 contre Agen, le 30 septembre 2017.

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6. Dorian Aldegheri (Stade Toulousain)

Certes, il a débuté à Blagnac avant d'intégrer le centre de formation toulousain à 14 ans. Mais le pilier droit a tout connu avec Toulouse et évolue depuis 2013 avec les professionnels de la ville rose.

7. Lucas Velarte (USAP)

Le troisième ligne fait partie de ces joueurs qui incarnent la formation catalane. Natif de Perpignan, il évolue à l'USAP depuis son enfance et n'a jamais quitté son club de coeur. Une fidélité précieuse dans un championnat où les mouvements sont nombreux, lui qui est aujourd'hui l'un des capitaines du club et le numéro 8 titulaire, sans jamais faire de bruit.

8. Matthieu Jalibert

Passé par Nouméa, le crack de Chaban évolue au club depuis ses 9 ans. Malgré les multiples propositions, Jalibert a toujours prolongé à l'UBB, dont il est aujourd'hui la figure majeure.

Mentions spéciales : Arthur Vincent (Montpellier), Antoine Gibert (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Français), Jean-Baptiste Gros (RCT), Tom Ecochard (USAP), Mathieu Smaïli (RCT), François Cros (Toulouse), Posolo Tuilagi (USAP)...