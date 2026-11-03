VIDEO. JOJ 2026. Cinq matchs, cinq victoires : les Bleuets décrochent l'or à Dakar !

À Dakar, les Bleuets ont fait honneur au rugby français. Lundi 2 novembre, l'équipe de France masculine des moins de 18 ans a décroché l'or aux Jeux olympiques de la jeunesse en battant l'Afrique du Sud (26-19). Cinq matchs, cinq victoires : les joueurs de Thomas Darracq repartent du Sénégal avec une médaille et quelques souvenirs pour la vie.

Une traversée presque parfaite

Le parcours avait débuté tambour battant. En poule, le Japon (48-0) puis l'Ouganda (58-0) ont subi la vitesse et l'efficacité tricolores. L'Argentine a opposé davantage de résistance, sans empêcher un troisième succès (24-7). Et le Canada n'a pas trouvé de réponse en demi-finale (58-0), comme le souligne le bilan de l'équipe de France olympique.

Restait à écarter des Sud-Africains autrement coriaces. Les Français avaient pourtant pris les commandes en finale, menant 21-5 à la pause. Mais Jake Dave, auteur de deux essais après le repos, a replacé les siens à seulement deux points (21-19). La dernière minute s'annonçait brûlante.

Les cousins Laharrague, héros du dernier acte

Les Bleuets ont alors récupéré le renvoi adverse avant d'envoyer Gaspard Laharrague à dame en coin. Un essai pour sceller le titre, et une jolie histoire de famille : son cousin Simon avait déjà inscrit un doublé en première période. Même dans leur rencontre la plus accrochée, les Tricolores ont trouvé les ressources pour conclure.

Cette médaille récompense aussi un travail de formation. Dès juin, Thomas Darracq présentait la préparation des JOJ comme un objectif majeur pour cette génération. Le sélectionneur a construit son groupe autour des exigences du sept : à ce niveau, chaque espace mal fermé et chaque ballon perdu peuvent coûter très cher.

Douze ans après Nankin, le rugby français retrouve l'or

Ce succès prolonge une histoire déjà riche. La France avait remporté l'or aux JOJ de Nankin en 2014, puis l'argent à Buenos Aires en 2018. Douze ans plus tard, elle retrouve donc la plus haute marche du podium. Et deux ans après le sacre des Bleus à Paris 2024, la relève ajoute une nouvelle ligne au palmarès du rugby à 7 français.

Le titre constitue également la première médaille d'or de la délégation française à Dakar. Pour ces jeunes joueurs, cette aventure offre une expérience olympique formatrice et une belle récompense après des mois de préparation. Une génération dont on suivra forcément la progression dans les prochaines années.