Le Top 14 pourrait être la meilleure arme du XV de France contre les Springboks, mais aussi son plus grand handicap avant 2027

À quelques jours des retrouvailles entre les Bleus et les Springboks, voilà une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters tricolores. Réuni à Paris pour les Oscars Midi Olympique, Bismarck du Plessis a livré une opinion plutôt flatteuse sur le XV de France. « La France est, à mon avis, la seule équipe capable d’affronter l’Afrique du Sud sur trois matchs consécutifs. » Un sacré compliment venant d'un ancien champion du monde sud-africain.

Le Top 14, une école du combat

Avec ses 79 sélections et six saisons passées à Montpellier, l'ancien talonneur connaît les deux cultures rugbystiques. Pour lui, la force des Français réside notamment dans leur championnat. Là où les Springboks excellent dans l'enchaînement des rencontres internationales, les Tricolores sont habitués à ferrailler chaque semaine dans un Top 14 particulièrement exigeant. Un rythme qui pourrait leur permettre de rivaliser avec la puissance et l'endurance sud-africaines.

Et du Plessis n'est pas le seul à croire aux chances françaises. Son compatriote Schalk Brits estimait récemment, auprès de BBC Sport, que les Bleus possédaient une polyvalence tactique comparable à celle des Boks. Capables de répondre au combat devant, de jouer au pied ou d'envoyer du jeu, les hommes de Fabien Galthié disposent effectivement de plusieurs cordes à leur arc. Encore faut-il pouvoir tenir ce niveau pendant 80 minutes.

Face aux Boks, le dernier quart d'heure ne pardonne pas

Car l'histoire récente invite à la prudence. En novembre 2025, la France menait encore 17-13 après une heure face à des Sud-Africains réduits à quatorze. Elle avait finalement encaissé quinze points pour s'incliner 17-32. Deux ans auparavant, les Boks avaient déjà brisé les rêves français en quart de finale du Mondial (29-28). Dans ces confrontations, leur capacité à maintenir l'intensité grâce à la profondeur de leur banc avait pesé lourd.

Une arme à double tranchant avant 2027

Mais le Top 14 présente aussi son revers. À force d'aller au charbon chaque week-end, les internationaux accumulent les pépins physiques. Fabien Galthié doit actuellement composer sans Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Julien Marchand, Thibaud Flament ou Emmanuel Meafou. Anthony Jelonch et Joshua Brennan ont également déclaré forfait pour le rassemblement précédant les Fidji. Autant d'absences qui fragilisent les Bleus, notamment devant, là où les Springboks excellent.

Les champions du monde connaissent également des difficultés, avec notamment le forfait de Cheslin Kolbe et les absences d'Eben Etzebeth et Handré Pollard du premier groupe annoncé. Mais cette question de la fraîcheur pourrait devenir décisive en Australie. La Fédération et la Ligue ont d'ailleurs instauré un dispositif expérimental de protection de 33 internationaux, afin de mieux gérer leur temps de jeu jusqu'au Mondial.

Le 13 novembre, au Stade de France, les Tricolores auront une première occasion de donner raison à du Plessis. Mais avec une infirmerie aussi remplie, difficile de mesurer leur véritable potentiel face aux doubles champions du monde en titre. L'échéance de 2027 pourrait offrir une confrontation plus révélatrice, à condition de récupérer les cadres et de préserver leurs organismes. Car pour renverser les Boks, il faudra autant de talent que de fraîcheur.