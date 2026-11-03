TOP 14. 1m94, passé par France 7, des airs de Woki : l'UBB tient-elle son futur en troisième ligne ?

Il n'en est qu'à sa quatrième titularisation chez les professionnels, mais Romain Gardrat commence sérieusement à faire parler de lui. À 22 ans, le troisième ligne de l'UBB vient d'enchaîner deux prestations convaincantes face à La Rochelle et Bayonne. Et surtout, 154 minutes de jeu qui pourraient bien changer la donne.

Du haut de son 1m94, le jeune Bordelais possède un profil athlétique intéressant, façonné notamment par son passage à France 7. Champion d'Europe en 2024 avec les Bleus, il avait également découvert le circuit mondial, avant qu'une grave blessure au genou ne vienne freiner son ascension.

"On peut compter sur notre formation"

Passé par Valence-d'Agen puis Agen avant de rejoindre les Espoirs girondins en 2021, Gardrat a dû composer avec plusieurs pépins physiques. Des coups d'arrêt qui ne l'ont pourtant pas empêché de conserver la confiance du staff bordelais.

Et les absences de Cameron Woki, Temo Matiu ou encore Marko Gazzotti lui offrent aujourd'hui une belle occasion de se montrer. Titulaire à Marcel-Deflandre, il a disputé l'intégralité de la victoire contre La Rochelle (25-19).

TOULOUSE. ''On croit beaucoup en lui'' : qui est ce jeune de 19 ans qui a impressionné Ugo Mola face à Pau ?

Une semaine plus tard, rebelote contre Bayonne (19-14). Aligné pendant 74 minutes, Gardrat s'est encore distingué par son activité, notamment dans les zones de combat, avec un contre-ruck décisif pour provoquer une pénalité.

Des prestations qui n'ont pas échappé à Shaun Sowerby. "À La Rochelle, il avait déjà été très bon, et il a confirmé ce soir que quand les joueurs internationaux ne sont pas là, on peut compter sur notre formation", soulignait l'entraîneur des avants pour Rugbyrama.

Avec ses qualités de déplacement et son bagage atypique, Gardrat possède de sérieux arguments pour intégrer durablement la rotation. Reste désormais à transformer cette opportunité née des blessures en véritable place dans l'effectif de Yannick Bru.