Roumat en 4 et un bal des Espoirs ? La compo probable du Stade Toulousain pour recevoir l'ASM Clermont

Il fut un temps où Toulouse-Clermont était un classique du championnat. Samedi, à Ernest-Wallon (14h30), cette rencontre pourrait avoir des airs de match de pré-saison. D'un côté, une ASM en difficulté. De l'autre, un Stade Toulousain qui compte ses joueurs valides sur les doigts des mains (de Joe Tekori).

À l'approche de ce match, Ugo Mola doit évidemment avoir en tête qu'en avril dernier, Clermont était venu renverser les Rouge et Noir au Stadium (24-27). D'autant que le manager stadiste devra encore une fois faire sans une trentaine de joueurs pour cette rencontre particulière, entre la pléiade de blessés et la poignée de joueurs retenus en sélection. "Je ne vous cache pas qu'il nous tarde un peu la trêve."

TOULOUSE. ''On croit beaucoup en lui'' : qui est ce jeune de 19 ans qui a impressionné Ugo Mola face à Pau ?

Si Paul Graou devrait néanmoins faire son retour en fin de semaine et être titulaire samedi, les problèmes persistent à certains postes. Notamment en 2ème ligne, où il n'y a absolument plus personne.

Roumat dans la cage, les jeunes au pouvoir ?

Privé de Meafou, Flament, Vergé, Elias et désormais Brennan, le Stade pourrait être contraint de repositionner Alexandre Roumat en deuxième ligne. Aux côtés du jeune Roméo Bonnard-Martin, l'international français apporterait son expérience et sa qualité en touche.

Devant, Cyril Baille pourrait encadrer Thomas Lacombre et Georges-Henri Colombe, tandis que Mathis Castro-Ferreira devrait fêter sa première titularisation depuis janvier. Possiblement avec Léo Banos, si ce dernier est remis, ou de Kouassi.

Avec 30 absents, le Stade Toulousain pourrait lancer Matias Remue à l'ouverture pour la première fois face à Clermont

Derrière, Matias Remue représente une option crédible à l'ouverture, lui qui y évolue régulièrement avec la Belgique. À moins que Valentin Delpy, de retour à l'entraînement collectif, ne soit finalement jugé apte.

Pour le reste, la jeunesse toulousaine devrait encore être largement sollicitée. Après leur déplacement au Hameau, Lukas Amati, Célian Pouzelgues et Kalvin Nemor pourraient enchaîner, tandis que Teddy Thomas apporterait son expérience sur une aile. À l'arrière, le retour de Lucien Richardis constituerait une solution intéressante.

Suffisant pour éviter une deuxième mauvaise surprise consécutive face aux hommes de Christophe Urios ?