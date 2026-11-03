XV de France. La FFR tourne la page Altrad, près de dix ans de partenariat et une histoire mouvementée

C'est une page importante de l'histoire commerciale du XV de France qui va se tourner. La Fédération française de rugby a annoncé que l'offre du groupe Altrad pour prolonger son partenariat maillot après juin 2027 n'avait pas été retenue. L'entreprise de Mohed Altrad, présente depuis 2017, quittera donc la poitrine des Bleus à l'échéance de son contrat. Plusieurs propositions restent à l'étude et aucun successeur n'a encore été désigné.

Dans son communiqué, la FFR tient à remercier son premier sponsor maillot. « Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements au Groupe Altrad pour près de dix années d'engagement », souligne Florian Grill. Des mots chaleureux pour refermer une collaboration financièrement précieuse, mais qui aura aussi connu son lot de turbulences.

Altrad, le premier à s'afficher sur le maillot des Bleus

En mars 2017, le groupe montpelliérain devenait le premier sponsor maillot de l'histoire du XV de France. Un tournant pour une tunique longtemps préservée de la publicité. En janvier 2018, un contrat de 35 millions d'euros sur cinq ans était signé. Depuis, le partenariat a été reconduit et revalorisé, pour atteindre environ 10 millions d'euros annuels selon L'Équipe, en juin 2026. Une manne considérable pour le rugby français.

Une histoire marquée par l'affaire Laporte-Altrad

Mais cette relation a rapidement été éclaboussée par les affaires judiciaires. En décembre 2022, Bernard Laporte, alors président de la FFR, et Mohed Altrad étaient condamnés en première instance, notamment pour corruption et trafic d'influence. L'affaire portait entre autres sur leurs relations contractuelles et des décisions favorables aux intérêts de l'homme d'affaires. Tous deux ont fait appel. Leur procès, plusieurs fois reporté, est désormais attendu en mars 2027.

Malgré ce lourd passif, la nouvelle gouvernance fédérale avait choisi de poursuivre la collaboration. En janvier 2024, la FFR annonçait un nouveau contrat comprenant une clause d'éthique réciproque. Une précaution révélatrice des tensions entourant ce partenariat. Pour autant, la Fédération ne présente pas aujourd'hui les affaires judiciaires comme la raison du rejet de l'offre d'Altrad.

Qui pour remplacer Altrad avant le Mondial 2027 ?

Reste désormais à trouver un partenaire capable de prendre le relais. Dès juin dernier, Le Parisien évoquait la piste CMA CGM, géant français du transport maritime déjà engagé auprès de l'Olympique de Marseille. Mais le communiqué fédéral laisse cette succession ouverte, sans annoncer de montant ni de calendrier de désignation précis.

Le futur partenaire arrivera dans une période stratégique, à l'approche de la Coupe du monde 2027 en Australie. Pour la FFR, l'enjeu sera de préserver une recette majeure tout en ouvrant un nouveau chapitre. Après presque dix ans, le nom Altrad s'apprête à disparaître du maillot bleu. Les souvenirs sportifs resteront, tout comme ceux d'une relation qui aura régulièrement fait parler au-delà des terrains.