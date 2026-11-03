Il y a des fantasmes de recrutement qui feraient vendre quelques abonnements avant même le premier entraînement. Voir Beauden, Scott et Jordie Barrett sous le même maillot à Bristol appartient à cette catégorie. Selon le Midi Olympique, les Bears aimeraient réunir les trois frères après la Coupe du monde 2027. Une ambition énorme, mais encore loin d'être concrétisée.

L'intérêt anglais ne sort pas de nulle part. Dès le 9 octobre, Planet Rugby évoquait des discussions avancées avec Beauden et Scott, également courtisés par Newcastle. Jordie est venu s'ajouter au tableau, tandis que Lyon chercherait lui aussi à attirer le polyvalent trois-quarts. À ce stade, aucune signature n'a été annoncée.

Trois Barrett, un sacré potentiel sportif

Beauden à l'ouverture ou à l'arrière, Jordie au centre et Scott dans la cage : sur le papier, Pat Lam tiendrait trois renforts dans des secteurs différents. L'association aurait aussi un avantage : les automatismes. En octobre 2026, les trois frères avaient déjà disputé 54 tests ensemble avec les All Blacks. De quoi faire saliver les supporters d'Ashton Gate.

Le salary cap anglais, principal obstacle

Le véritable arbitre de cette opération se trouve pourtant dans les comptes. Pour 2026-2027, la Premiership fixe son salary cap à 6,4 millions de livres, hors crédits réglementaires, et n'autorise qu'un seul joueur dont la rémunération est exclue du plafond. Même avec un propriétaire fortuné, Bristol ne peut donc pas aligner les chèques sans tenir compte du reste de son effectif.

Le rapport officiel de Premiership donne l'échelle du problème : en 2024-2025, les dix joueurs les mieux rémunérés du championnat percevaient en moyenne 584 916 livres par an (environ 700 000 euros). Cette même saison, Bristol dépensait moins que le plafond autorisé. Les prétentions salariales des Barrett restent inconnues : impossible de chiffrer sérieusement l'opération. Mais accueillir trois stars obligerait probablement à revoir profondément la masse salariale.

Une réforme pour réaliser le rêve ?

D'autant que, selon The Times, Ellis Genge occupe actuellement à Bristol la place de joueur hors plafond. Pat Lam avait déjà évoqué la possibilité d'une deuxième exemption, mais celle-ci n'existe pas dans le règlement 2026-2027. Sans évolution du dispositif, réunir les Barrett supposerait de dégager une marge financière importante, quitte à sacrifier d'autres éléments de l'effectif.

Reste une piste plus réaliste : miser d'abord sur Beauden, que RugbyPass présente comme la priorité des Bears pour préparer la succession d'AJ MacGinty. Scott intéresserait également Newcastle, tandis que Jordie est suivi à Lyon et pourrait attirer les clubs japonais. Bristol peut rêver d'une réunion de famille. Avec les règles actuelles, accueillir deux frères représenterait déjà un sacré coup. Le règlement de la saison 2027-2028 pourrait toutefois faire évoluer l'équation.