TOP 14. L'UBB perd officiellement l'un des architectes de son attaque, Noel McNamara rejoint le Leinster

C'est désormais officiel. L'Union Bordeaux-Bègles et Noel McNamara ont convenu de mettre fin à leur collaboration à l'issue de la saison 2026-2027. Le technicien irlandais, responsable de l'attaque girondine depuis 2023, prendra les commandes du Leinster le 1er juillet 2027. Un sacré changement pour l'adjoint de Yannick Bru, qui succédera à Leo Cullen après douze saisons à la tête de la province irlandaise.

Le départ surprend d'autant plus que McNamara avait prolongé son contrat jusqu'en 2029 en mai dernier. Mais l'opportunité de devenir entraîneur principal d'une formation aussi prestigieuse ne se présente pas tous les jours. Les deux clubs ont trouvé un accord pour permettre son retour en Irlande.

L'homme derrière l'attaque bordelaise

Arrivé en Gironde dans les bagages de Yannick Bru après leur collaboration aux Sharks, l'ancien professeur de mathématiques a largement participé à l'essor offensif de Bordeaux. Sous sa direction, les trois-quarts girondins ont développé un jeu ambitieux, porté par Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey.

Son bilan parle également pour lui. Deux Champions Cup remportées en 2025 et 2026, dont la seconde face au Leinster à Bilbao. Une jolie ironie : McNamara rejoindra l'équipe qu'il a contribué à battre en finale européenne.

Un retour aux sources pour l'Irlandais

À 43 ans, McNamara retrouvera une maison qu'il connaît particulièrement bien. Passé par les équipes de jeunes et l'académie du Leinster, il avait également conduit l'Irlande U20 au Grand Chelem en 2019. Cette nomination constituera sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle senior.

Un chantier important pour Yannick Bru

Pour Yannick Bru, ce nouveau départ intervient quelques semaines après celui de Thibault Giroud, ancien directeur de la performance de l'UBB. Licencié le 23 septembre après plusieurs mois de tensions avec sa direction, l'ancien préparateur physique du XV de France a officiellement rejoint l'Aviron Bayonnais le 20 octobre. Deux membres importants de l'encadrement arrivé en 2023 auront donc quitté le projet bordelais en l'espace de quelques mois.

Trouver un successeur à McNamara capable de préserver les principes offensifs installés depuis 2023 constituera un véritable enjeu. Mais l'Irlandais reste pleinement engagé avec l'UBB jusqu'au terme de la saison, avec encore des trophées à aller chercher.