Attendu en 2027, Thibault Giroud rejoint déjà Bayonne : l'Aviron retrouvera son ancien club de Bordeaux dès le 31 octobre

Bayonne n'attend finalement pas 2027

Cette fois, le feuilleton est terminé. Ce mardi 20 octobre, l'Aviron Bayonnais a officialisé l'arrivée de Thibault Giroud en Ciel et Blanc, jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Une annonce qui intervient moins d'un mois après son licenciement par l'Union Bordeaux-Bègles, le 23 septembre. Initialement, l'ancien directeur de la performance girondin devait rejoindre le Pays basque à l'été 2027. Son départ précipité de Bordeaux a finalement accéléré le calendrier.

L'Équipe évoquait en septembre un engagement de quatre saisons à compter de 2027. L'officialisation de ce mardi acte donc une première étape, avec une arrivée anticipée au sein du club basque. Reste à connaître précisément les responsabilités qu'il occupera dans l'organigramme bayonnais.

Une solide expérience au service de l'Aviron

Car Giroud arrive avec un CV bien rempli. Passé par le XV de France entre 2019 et 2023, il a ensuite accompagné l'ascension de Bordeaux-Bègles, notamment sacrée en Champions Cup en 2025 et 2026. Et avant de manier les charges d'entraînement des rugbymen, le Grenoblois avait participé aux Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, en bobsleigh.

Son intégration représente néanmoins un défi. Bayonne dispose déjà d'une cellule de préparation physique, notamment composée de Baratchart et de Kneblewski. Comment faire cohabiter les méthodes de Giroud avec le travail engagé depuis l'été ? La gestion des charges, la récupération et l'individualisation des programmes seront autant de sujets à coordonner.

Des retrouvailles avec Bordeaux dès le 31 octobre

Le calendrier réserve d'ailleurs une sacrée coïncidence. Après la réception de Lyon, samedi 24 octobre, l'Aviron se déplacera à Bordeaux le 31 octobre. De quoi offrir à Giroud des retrouvailles express avec son ancien employeur, dans un contexte particulier après plusieurs mois de tensions.

Pour Bayonne, cinquième du Top 14 après six journées, ce recrutement permet surtout d'intégrer plusieurs mois plus tôt un spécialiste reconnu de la performance. Mais ses effets se mesureront sur la durée, dans une saison déjà bien engagée. À Jean-Dauger, un nouveau chantier commence, avec sept mois d'avance sur le programme initial.