Il est l’une des satisfactions du Stade Toulousain, sur ce début de saison assez morose où quelques défaites se mélangent à un nombre d’absents faramineux. En effet, le Belge Matias Remue continue de grappiller du temps de jeu en Top 14 et ailleurs, au point où il s’impose comme une solution fiable de l’effectif d’Ugo Mola. L’arrière de 23 ans impressionne par ses appuis dévastateurs et ses qualités de relance. Apprécié par le staff, il peut également faire jouer sa polyvalence.

ANALYSE. Regard, appuis et gourmandise : décorticage de l'essai signature de Matias Remue contre Exeter

Matias Remue, du 10 au 15

En effet, Matias Remue n’a été aperçu qu’à l’arrière, pour l’instant, sous le maillot rouge et noir, mais la situation pourrait évoluer. Capable de jouer à l’ouverture, il a bien connu le numéro 10 quand il était plus jeune, même si ses qualités d’accélération et de prises d’initiative l’ont incité à préférer le 15. Néanmoins, il ne devrait pas avoir trop de difficultés à retrouver ce rôle.

Pour cause, il reste au contact du métier de demi d’ouverture, notamment avec sa sélection. International belge depuis ses 18 ans, il a débuté en tant qu’ouvreur à cinq reprises pour les Diables Noirs, sur les deux dernières années. Lors du tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2027, il avait joué toutes les rencontres dans cette position. La Belgique avait conclu la compétition avec deux victoires et un nul, face aux Samoa (13-13), échouant à un cheveu du mondial australien.

En juin dernier, le jeune joueur de 23 ans s’était livré auprès de Rugbyrama. Assis dans les travées d’Ernest-Wallon, il avait tenu les propos suivants au sujet de sa capacité à changer de poste : “Aujourd’hui, la polyvalence est essentielle. Les postes de dix et de quinze sont très complémentaires et m’offrent deux lectures du jeu différentes, ce que j’apprécie énormément. [...] Il y a souvent plus d’espace et davantage de ballons à exploiter (à l’arrière). Cela offre plus de situations de duel. C’est quelque chose que j’aime beaucoup. J’apprécie aussi l’audace que demande ce poste.”

TOP 14. « À un joueur près de déclarer forfait » : l'incroyable situation du Stade Toulousain avant Pau

Le Stade Toulousain en quête d’ouvreur

Par ailleurs, le Stade Toulousain profite de bien peu de solutions à ce poste, actuellement. Pour cause, Romain Ntamack est parti du côté de Marcoussis, pour garnir les rangs du XV de France, comme Antoine Dupont qui peut jouer à ce poste. Le week-end prochain, Blair Kinghorn, en difficulté ce dimanche sur la pelouse de Pau, sera du côté de la sélection écossaise. Parmi les autres options, Thomas Ramos est blessé, puis Juan Cruz Mallía et Valentin Delpy sont en phase de réathlétisation et pourraient retrouver les terrains prochainement.

Pour économiser les joueurs sur le retour et éviter une éventuelle rechute de certains éléments, juste avant la trêve internationale qui offrira un peu de repos, Ugo Mola et son staff pourraient donc passer à l’acte. Initialement, il n’y avait pas volonté à faire jouer Matias Remue avec le 10 dans le dos. Le Belge reste jeune et ne compte pas encore une vingtaine de feuilles de match avec le Stade Toulousain. L’accent était plutôt mis sur son développement, surtout à l’arrière où il peut exploiter au maximum ses qualités.

Contre l’ASM Clermont, pour le premier vrai doublon de la saison 2026-2027 de Top 14, le staff du Stade Toulousain fait face à un défi de taille. À Ernest-Wallon, il devra composer un groupe de joueurs aptes alors que le club compte près d’une trentaine d’absents. Face à cette situation exceptionnelle, Matias Remue pourrait donc jouer pour la première fois à l’ouverture, chez les professionnels du Stade Toulousain. En tout cas, les Rouge et Noir devront rivaliser d’ingéniosité, pour rattraper la bévue paloise (défaite 34-14), ce samedi 7 novembre à 14h30 dans le cadre de la neuvième journée deTop 14.

Bertrand, Remue, Martin… la nouvelle vague de talents de Toulouse qui pousse les cadres dans leurs retranchements