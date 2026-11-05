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Énorme tuile pour les Pumas : le diamant Santiago Carreras sera-t-il de retour d'ici le Mondial 2027 ?

L'ancien des Jaguares vient d'être opéré en ce début de semaine et doit désormais traverser une longue rééducation.

Theo Fondacci 05/11/2026 à 11h55
Carreras est l'un des talents les plus précieux des Pumas. Screenshot : Canal Plus
Carreras est l'un des talents les plus précieux des Pumas. Screenshot : Canal Plus

À moins d'un an du Mondial 2027, le monde du rugby est entré dans une période où chaque blessure est particulièrement redoutée. L'Argentine vient d'en faire les frais : victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Gloucester, le 23 octobre, Santiago Carreras ne rejouera plus cette saison.

L'ancien des Jaguares vient d'être opéré en ce début de semaine et doit désormais traverser une longue rééducation. Avec un objectif en tête : revenir à temps pour disputer la Coupe du monde 2027 en Australie.

Un début de saison tonitruant

Un véritable crève-cœur pour ce joueur de classe, aussi instinctif que polyvalent. Arrière, ouvreur ou ailier, Carreras est l'un des talents les plus précieux des Pumas, avec 70 sélections au compteur.

Il réalisait d'ailleurs un excellent début de saison. Fin septembre, face aux Harlequins, il avait bluffé tout le monde avec un essai de génie : une interception grâce à un contre du pied qui lui retombait dans les mains avant une course folle de près de 80 mètres !

VIDEO. Sur un deux-contre-un, Santiago Carreras tente l’impensable et transforme une situation critique en essai de 80 mètres

Sous les couleurs de Bath, où il a débarqué en 2025 après plusieurs saisons à Gloucester, l'Argentin avait déjà inscrit deux essais cette saison en Premiership.

Son absence est un donc sacré coup dur pour Felipe Contepomi. Vendredi soir, face à l'Irlande, c'est le Toulousain Juan Cruz Mallia qui portera le numéro 15.

205 kg de barbaque au centre : comment l'Argentine compte choquer l'Irlande grâce à ses bulldozers ?

Qui revient lui-même d'une rupture des croisés subie en novembre 2025. La fameuse blessure du rugbyman...

rugbyFrancheComté
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Je n'apprécie pas énormément ce joueur, je ne sais pas si c'est une si mauvaise nouvelle pour l'Argentine, ça laisse la place à d'autres ouvreurs peut-être plus réguliers.


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