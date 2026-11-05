TOP 14. À Castres, les ennuis s'accumulent : le relanceur Chabouni opéré et absent jusqu'en 2027

Au coeur d'une période compliquée, le Castres Olympique n'avait vraiment pas besoin de ça. Sorti blessé lors de la déroute à Montpellier le week-end dernier (69-10), Théo Chabouni souffre d'une fracture du pied. Opéré mercredi, l'arrière sera absent environ trois mois.

Un énorme coup dur pour le CO, qui perd l'un de ses principaux atouts offensifs. À 22 ans, Chabouni s'est imposé depuis deux saisons comme un cadre de l'effectif tarnais.

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Grand relanceur, capable de faire des différences ballon en main, l'arrière apporte cette folie et cette capacité à créer du danger depuis le fond du terrain.

Titulaire à sept reprises cette saison, il avait même été appelé dans le groupe élargi du XV de France l'an passé. Preuve de sa montée en puissance.

Cette blessure tombe au pire moment pour Castres, englué dans le bas du classement. Tandis que nous vous révélions mercredi soir que certains membres du club seraient sur la sellette.

Vidal, une solution à l'arrière ?

Pour compenser cette absence, l'inoxydable Geoffrey Palis constitue une première option. Mais Théo Vidal pourrait également être repositionné en numéro 15.

Une solution intéressante pour profiter du jeu au pied droit de l'ouvreur et de ses interventions dans la ligne. Au staff de trouver la bonne formule pour relancer un CO en grande difficulté.