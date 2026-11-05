D'un selfie avec Antoine Dupont à une possible première cape : l'incroyable trajectoire d'Esteban Capilla vers le XV de France

Certains ont une photo avec Antoine Dupont dans leur téléphone. Esteban Capilla, lui, a fini par partager le terrain avec le demi de mêlée. Et à 23 ans, le troisième ligne de Bayonne se rapproche d'une première cape avec le XV de France. Après le forfait d'Oscar Jegou, blessé aux côtes, il est sur le banc face aux Fidji, samedi 7 novembre à Lyon.

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De la Nouvelle-Calédonie aux terrains du Pays basque

Né à Saint-Saulve, dans le Nord, Capilla a découvert le rugby à seulement quatre ans en Nouvelle-Calédonie. Son père, militaire, y avait été muté. La suite de l'histoire s'écrit au Pays basque, de l'AS Bayonne à Mouguerre, puis Saint-Martin-de-Seignanx, avant de rejoindre les cadets de l'Aviron. Une sacrée traversée pour celui qui défend aujourd'hui les couleurs ciel et blanc.

Sa progression emprunte ensuite un chemin moins classique. Champion du monde U20 en 2023, le troisième ligne se construit aussi avec France 7, où il découvre les exigences du haut niveau aux quatre coins du globe. Vitesse d'exécution, courses dans les espaces, répétition des efforts : cette école du rugby lui laissera des armes précieuses pour le Top 14.

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Un selfie avec Dupont, puis un titre mondial ensemble

Et puis il y a cette image. Quelques années avant de côtoyer Dupont en sélection à 7, Capilla avait pris un selfie avec lui lors d'un match des Bleus au Stade de France. Quand le Toulousain rejoint le groupe de Jérôme Daret en 2024, le jeune Bayonnais passe du statut d'admirateur à celui de coéquipier. « Au début, c'était lui qui nous écoutait », confiait-il à Midi Olympique en décembre 2024.

Ensemble, ils décrochent le bronze à Vancouver en février 2024, avec notamment un essai de Capilla lors du match pour la troisième place face aux États-Unis. Trois mois plus tard, le Bayonnais participe également à la grande finale du circuit mondial à Madrid. Mais dès le premier match contre l'Australie, il se blesse à l'ischio-jambier droit. Ses coéquipiers remportent le titre sans lui, tandis que son rêve olympique s'éloigne. À six semaines des Jeux de Paris, le coup est terrible.

Dix essais en Top 14, et désormais les Bleus à XV

Il trouve sa revanche à XV. Capilla a inscrit dix essais en 17 rencontres de Top 14 en 2025-2026. Plus d'un essai tous les deux matchs pour un troisième ligne de 1,97 m et 99 kg : voilà qui situe son apport offensif. Son expérience du VII se lit notamment dans sa capacité à attaquer les espaces, sans négliger le travail en touche.

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Sa présence sur le banc face aux Fidji récompense cette montée en puissance. Elle offre aussi à Fabien Galthié un profil mobile, capable d'apporter de la vitesse et du dynamisme en troisième ligne. À 23 ans, Capilla pourrait donc connaître sa première sélection à XV, deux ans après avoir partagé le terrain avec Dupont à 7. Et l'histoire serait belle : celui qui demandait autrefois un selfie au Toulousain pourrait désormais entrer en jeu à ses côtés sous le maillot du XV de France.