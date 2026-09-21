17 plaquages pour un seul manqué, la performance XXL de Esteban Capilla, pour sa première titularisation avec Bayonne

Aligné pour la première fois titulaire cette saison, Esteban Capilla livre une première période quasiment sans faute. Retour défensif dès la 7e minute, présence dans le jeu aérien, soutien constant sur les mouvements offensifs bayonnais : le troisième ligne aile touche à tout.

À la 29e minute, il conclut lui-même une séquence de dix minutes où l'Aviron fait exploser la défense clermontoise, en marquant en bout de ligne.

Un retour en grâce qui intervient au parfait moment pour les Bayonnais, qui ont essuyé un énorme revers la semaine dernière. Avec cette prestation, Capilla confirme son rôle dans l'effectif bayonnais, bien qu'il soit en instance de départ pour juin prochain. Le flanker de 23 ans a su remettre les siens dans l'avancée.

Après 6 passages à l’infirmerie en 2025/2026, Tevita Tatafu enchaîne (enfin) les matchs et relance sa carrière à Bayonne et vers le XV de France

Capilla en vrai métronome

Le rythme collectif retombe un peu après le retour des vestiaires, mais pas l'influence de Capilla. Le troisième ligne gratte un ballon important à la 71e minute et termine la rencontre avec 17 plaquages pour un seul manqué et une passe après contact.

Une performance complète, à l'image du jeune bayonnais qui sait aussi bien si'ullustrer en atatque qu'en defense, comme il a pu le prouver depuis qu'il figure dans ce groupe professionel.

Cette prestation intervient une semaine seulement après une lourde défaite à Pau, où Bayonne avait concédé 70 points. Un signal fort pour le reste du groupe bayonnais, qui cherche à retrouver de la constance après un début de saison irrégulier.

Dans le mille 🎯



La folle relance des joueurs de l'@avironrugbypro se termine en plein cœur de la cible 🏹#TOP14 pic.twitter.com/D5SErXn6ex — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 20, 2026

Tatafu également de retour

Moins polyvalent que son coéquipier, Tevita Tatafu affiche des rendements satisfaisants, au regard de son irrégularité lors des saisons passées.

L'international tricolore quitte la pelouse face à Clermont au bout de 51 minutes de jeu, avec notamment 11 plaquages réussis, soit le 5e meilleur total de son équipe.

Le colosse de 140 kilos est en bonne position pour postuler au prochain rassemblement du XV de France en novembre. Mais sa hypothétique convocation pourrait dépendre des bonnes copies rendues par son équipe dans l'élite française.

En ce sens, Capilla et Tatafu se rendraient un service mutuel en poursuivant sur les mêmes bases que ce week-end. Réponse face au Racing 92 la semaine prochaine.