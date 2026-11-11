Antoine Dupont en numéro 10, est-ce vraiment une première pour le meilleur 9 du monde ?

Ce mercredi matin, jour férié. Pour certains, l’occasion de profiter de leurs gamins, d’aller se faire une séance de sport à la fraîche, ou de traîner au lit. Avec un point commun : celui de regarder la composition du XV de France à 11h, pour savoir ce qui se prépare face à l’Afrique du Sud.

Dupont comme Zizou, Alldritt, Marchand : La composition inédite du XV de France pour défier l'Afrique du Sud

La surprise du jour de Fabien Galthié ? La titularisation d’Antoine Dupont en numéro 10 face aux Springboks, alors que laissait croire que c’est Maxime Lucu qui endosserait ce rôle. Alors, coup de bluff du staff tricolore ? Réponse vendredi soir à 21h.

Un duel face à Feinberg-Mngomezulu

Mais alors, est-ce vraiment une première pour le génie de Castelnau-Magnoac à ce poste ? Pas vraiment. "Toto" a débuté 8 matchs à l’ouverture depuis ses débuts professionnels avec Castres. Avec souvent de belles prestations à la clé et quelques exploits personnels, en dépit d’une distribution parfois plus approximative.

En revanche, Dupont n’a jamais débuté avec ce numéro dans le dos au niveau international. Ce qui s’en rapproche le plus ? Un match de Champions Cup sur la pelouse du Leinster, en 2019, qu’il avait joué à l’ouverture.

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Dans le même sens et bien qu’il s’y exerce régulièrement à l’entraînement, le capitaine des Bleus n’a plus évolué en 10 depuis le début d’année 2024.

Malgré tout, personne ne doute vraiment de la capacité d’adaptation du meilleur joueur du monde 2021. D’autant qu’il conviendra de Noter que durant ses années jeunes à Auch, Dupont évoluait principalement en 10. Un poste qui n’est donc pas nouveau pour lui, même si sa renommée, le martien se l’est faite plus près de ses "gros".

Et auquel il aura fort à faire, face à l’équipe la plus oppressante de la planète et son ouvreur Feinberg-Mngomezulu, aujourd’hui considéré comme le meilleur ouvreur du moment.