XV DE FRANCE. « Toto a retrouvé son meilleur niveau » : Dupont impressionne à l'étranger, Erasmus se méfie

Il avait déjà été élu homme du match face aux Fidji (54-17). Mais les louanges ne se sont pas arrêtées aux frontières françaises. Après les huit essais inscrits par les Bleus samedi à Lyon, Antoine Dupont a particulièrement impressionné plusieurs médias étrangers. En Angleterre, les spécialistes saluent son retour au premier plan. Jusqu'en Afrique du Sud, où Rassie Erasmus observe avec attention les performances du capitaine tricolore, à trois jours du choc entre les deux nations.

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« Toto a retrouvé son meilleur niveau »

Dans les colonnes de Planet Rugby, James While qualifie la prestation du Toulousain d'« exquise ». Le journaliste estime même qu'il s'agit de l'une de ses meilleures sorties sous le maillot bleu depuis plusieurs années. Dans une autre analyse publiée lundi, le média anglophone enfonce le clou : « Toto a retrouvé son meilleur niveau. » Une appréciation particulièrement flatteuse pour celui qui avait subi une rupture des ligaments croisés en mars 2025.

Du côté de RUCK, Steven Smith ne manque pas non plus de superlatifs : « Il y a les demis de mêlée de classe mondiale, et puis il y a Antoine Dupont. » Le média britannique lui attribue un 9/10, une note également décernée par RugbyPass. Pour Francisco Isaac, le numéro 9 a retrouvé cette capacité à créer des brèches et à faire jouer ses partenaires dans les espaces.

Une influence qui dépasse largement les statistiques

Et il suffit de revoir certaines actions pour comprendre cet enthousiasme. Selon les données officielles du Championnat des Nations, Dupont a effectué 76 passes et porté 19 ballons. Sa percée suivie d'une transmission à Louis Bielle-Biarrey sur l'essai de Théo Attissogbe illustre parfaitement sa faculté à déstabiliser une défense.

La presse étrangère ne ferme toutefois pas les yeux sur les imperfections françaises. Le média irlandais The42 évoque une victoire dominante mais imparfaite. Planet Rugby pointe également plusieurs maladresses dans la conquête et s'interroge sur la charnière après la blessure de Romain Ntamack. Le talent de Dupont ne pourra pas résoudre tous les problèmes.

Même Erasmus reconnaît son imprévisibilité

Mais c'est peut-être d'Afrique du Sud qu'est venu le compliment le plus intéressant. Interrogé lundi, Rassie Erasmus a souligné le caractère imprévisible du Français. « Je ne suis même pas certain que ses coéquipiers sachent exactement ce qu'il va faire », a expliqué le sélectionneur, selon Eyewitness News. Une manière de reconnaître les difficultés qu'il pose aux défenses adverses.

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À quelques jours de France–Afrique du Sud, le regard étranger est donc particulièrement révélateur. Dupont semble avoir retrouvé cette spontanéité qui le rend si difficile à défendre. Reste à savoir s'il pourra conserver une telle influence face à la montée défensive des champions du monde, avec une charnière française probablement remaniée. Les Boks sont prévenus. Mais ils ont aussi les armes pour lui compliquer sérieusement la tâche.