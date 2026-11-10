Meilleur joueur du Top 14 en 2018 avec Oyonnax, Ben Botica dévoile son projet d’après-carrière

Arrivé en avril 2023 pour donner un coup de main à Soyaux-Angoulême dans sa course au maintien, Ben Botica ne devait être qu’un renfort de passage.

Trois ans et demi plus tard, il est toujours l’un des cadres du SA XV. Malgré une opération du pectoral qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, il a disputé 16 rencontres la saison dernière, et empile les titularisations cette saison.

Vision du jeu hors norme, ballon en main presque insaisissable : le vétéran continue de faire lever le public charentais, avant de s'attarder à un tout nouveau mode de vie.

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Un parcours de globe-trotteur

Fils de l’international néo-zélandais Frano Botica, c'est à Périgueux que l'ouvreur se révèle en Pro D2, avant de filer aux Harlequins, avec qui il remporte la coupe anglo-galloise en 2013 et atteint la finale de la Challenge Cup en 2016.

Après un passage à Montpellier, il rejoint Oyonnax, où il connaît ses plus belles heures : champion de France de Pro D2 en 2017, il est élu meilleur joueur du Top 14 lors de la Nuit du rugby 2018.

Suivent des années plus contrastées, en doublure de Matthieu Jalibert à Bordeaux-Bègles, puis à Castres, finaliste du Top 14 en 2022 mais où le temps de jeu se fait rare.

C’est en quittant le Tarn pour rejoindre son frère cadet Jacob à Soyaux-Angoulême qu’il relance sa carrière, définitivement engagé avec le club charentais dès mai 2023.

Là-bas, il revit et offre aux Charentais des actions de classe, démontrant par instants ce qui a fait de lui un joueur hors norme par le passé. Pour ces raisons, il a prolongé son aventure d’un an encore avant de partir à la retraite, du haut de ses 37 ans, avec un projet bien défini en tête.

#TOP14 ► Ben Botica (@OyonnaxRugby) a terminé meilleur réalisateur de la saison. Retour sur sa saison 👌🏼 https://t.co/X7hhr9ajxl — TOP 14 Rugby (@top14rugby) July 7, 2018

La retraite ? Aucune crainte

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Botica ne montre aucun signe de lassitude, notamment stimulé par l’éclosion de jeunes talents comme Baptiste Escoffre et Paul Bergès, qui l’obligent à rester au meilleur niveau.

De quoi nourrir son esprit de compétiteur, sans lui faire redouter la fin de carrière, d’autant que le magicien néo-zélandais a déjà une idée de ce que sera sa vie sans rugby.

Depuis plusieurs années, il prépare sa reconversion comme pilote de ligne. Après avoir mené le jeu de tant d’équipes, le chef d’orchestre du SA XV s’apprête, un jour, à prendre les commandes d’un tout autre appareil.