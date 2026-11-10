19 minutes de jeu cette saison et deux opérations : Jimi Maximin a-t-il laissé passer l’avion du XV de France pour le Mondial 2027 ?

Fin octobre, à Toulon, Jimi Maximin avait retrouvé les pelouses après trois mois d’absence, le temps d’une courte apparition en sortie de banc qui laissait espérer la fin du calvaire.

Quelques semaines plus tard, le deuxième ligne de Pau est de nouveau passé sur le billard, une nouvelle fois à cause de son tendon d’Achille, et ne rejouera plus en 2026.

Un coup d’arrêt cruel pour un joueur qui rêvait du XV de France, et qui pourrait bien voir filer le train de la Coupe du monde 2027.

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Deux opérations pour Maximin cette année

Jimi Maximin, deuxième ligne de Pau, doit à nouveau passer par la case infirmerie : opéré une seconde fois dans la zone du tendon d’Achille, cette fois du côté droit, il sera indisponible environ trois mois et ne foulera donc plus les pelouses en 2026, d’après les estimations du club.

Absent des six premières journées à la suite d’une première intervention fin juillet, l’international (1 sélection) n’avait refait surface que fin octobre, le temps d’une apparition en sortie de banc à Toulon.

Ce coup d’arrêt tombe mal pour ce colosse de 2,02 m et 135 kg, qui avait enchaîné 25 rencontres avec la Section la saison dernière.

Cette indisponibilité pourrait également le priver du Mondial 2027 : avec Emmanuel Meafou sur le flanc, il aurait très certainement eu une belle carte à jouer.

Peu de temps pour aller chercher une place avec le XV de France ?

Si cette blessure est absorbée en club par la profondeur de banc à son poste, le XV de France aurait assurément eu besoin de ses services pour la Nations Championship 2027, surtout en l’absence d’Emmanuel Meafou.

Le colosse palois a formé la saison dernière un attelage parfait avec Hugo Auradou dans le Béarn, ce qui aurait pu se produire également avec les Bleus, puisque le XV de France manque cruellement d'éléments à ce poste.

Si son retour est attendu aux alentours du Tournoi des 6 Nations 2027, l’ancien Montpelliérain aura peu de temps pour convaincre le sélectionneur de l’embarquer pour la Coupe du monde en Australie.

D’autant que certains numéros 5, tels que Tom Staniforth, Tyler Duguid ou encore Mickaël Guillard, qui alterne avec la troisième ligne, ont encore deux rencontres internationales pour se montrer.

D’autres éléments poussent à la porte : Thomas Adelaide, auteur d’un parfait début de saison avec La Rochelle (6 matchs), ou encore Baptiste Pesenti, Boris Palu et Cyril Cazeaux, constants et déjà sous les radars du XV de France, peuvent se mêler à la bataille.