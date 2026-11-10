VIDEO. En grande forme, Rees-Zammit bat un record et martyrise les Japonais à fond la caisse

C’est peut-être pour lui que le groupe TF1 avait choisi de récupérer les droits de ce match entre le Pays de Galles et le Japon, samedi dernier en milieu d’après-midi sur TMC. Une chose est sûre : les Français venus sur la chaîne pour voir comment se comportait la star internationale Louis Rees-Zammit n’ont pas été déçus.

Le chiffre est impressionnant : l’ailier de 25 ans a battus 14 défenseurs face au Japon, selon OptaJohnny. Un record pour un joueur gallois sur un match de novembre depuis le début du recensement des statistiques.

Une percée énorme d'entrée

Globalement, le supersonique de Bristol a fait vivre un cauchemar à la défense nippone. D’emblée, il donnait le ton avec une percée de 50 mètres, au cours de laquelle il éliminait trois défenseurs pour remonter le terrain. Un premier avertissement pour une ligne japonaise qui allait passer une après-midi compliquée.

14 - Louis Rees-Zammit beat 14 defenders v Japan, the most by any player in the Nations Championship at the weekend and the most ever by a Wales player on record: 🥇 Louis Rees-Zammit, 14 v 🇯🇵 in 2026 🥈 Liam Williams, 11 v 🇫🇯 in 2014 🥈 Blair Murray, 11 v ☘️ in 2025 Sidestep. https://t.co/r1XPNJF2jx — OptaJonny (@OptaJonny) November 9, 2026

Sur son essai en bout de ligne, le Gallois a ensuite démontré toute sa palette : un appui intérieur ravageur, puis la puissance nécessaire pour résister à trois adversaires et se rapprocher des poteaux. À 25 piges, son explosivité et son gabarit athlétique font toujours des ravages.

Dangereux sur quasiment chaque ballon, Rees-Zammit a aussi parfaitement animé le triangle arrière avec Josh Adams et Blair Murray. Une association particulièrement prometteuse, qui a fait basculer le match en faveur des hommes en blanc (une fois n’est pas coutume).

La Nouvelle-Zélande débarque

Tout n’a pourtant pas été parfait pour le pays de Galles. Malgré quelques éclairs offensifs, les hommes de Steve Tandy ont dû s’employer pour contenir le retour japonais et préserver une victoire étriquée (28-21).

Ce succès permet néanmoins aux Gallois d’aborder la suite du Nations Championship avec un peu plus de confiance. Mais le défi monte sérieusement d’un cran : la Nouvelle-Zélande débarque à Cardiff le 14 novembre, avant l’Australie, le 21 novembre.

Face aux All Blacks puis aux Wallabies, les espaces seront sans doute plus rares. Mais avec un Rees-Zammit dans une telle forme, le pays de Galles possède une arme capable de faire douter n’importe quelle défense. Si tant est qu’il n’encaisse pas 50 pions en retour…