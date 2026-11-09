AMATEUR. Monaco au tarif maison, Rodez d'un cheveu, Marseille au courage : le week-end des Fédérales

Même en pleine tournée d'automne (oui, on est conservateurs), on tient encore à vous parler des résultats amateurs chaque week-end. Parce que, loin de Marcoussis, des affiches succulentes du Top 14, des choc de la ProD2 ou du Mondial à XIII, le rugby du dimanche à 15h compte tout autant pour ceux qui le vivent et l'aiment. Tour d'horizon division par division.

L’indisponibilité de Romain Ntamack est connue : l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France ne rejouera pas en 2026

En Nationale 2, grosse performance de Nantes qui confirme son statut de leader. Dans l'ombre de victoire de Vannes contre l'UBB ce dimanche devant 35 000 personnes à La Beaujoire, les Éléphants l'ont emporté face à un gros morceau de la poule, samedi contre Rumilly 38 à 8. Cette saison, on se demande qui pourra bien arrêter les Nantais...

Fédérale 1

En Fédérale 1, Monaco continue d'impressionner et de corriger tout le monde à domicile. Si tout n'est pas encore parfait, les Azuréens peuvent compter sur un pack de plus en plus homogène et sa ligne de 3/4 terrible sur les ballons de récupération. Bilan, 48 à 17, et le tarif maison infligé à Gruissan. L'ASM est provisoirement leader de sa poule.

Fédérale 2

À l'échelon médian, en Fédérale 2, le choc que tout le monde attendait dans l'Aveyron depuis le début de saison a tourné en faveur de Rodez 19 à 18. Malmenés, les locaux ont finalement réussi à renverser la situation pour récupérer la première place au classement. Un vrai derby réussi pour le suspens.

Fédérale 3

Enfin, en Fédérale 3, plusieurs résultats intéressants comme celui de Magnoac à L'Isle-en-Dodon (15 à 16) ou de Beaune sur Dijon (30 à 26), dans le choc des anciens clubs (semi) professionnels bourguignons.

Mais on retiendra plutôt la grinta des jeunes Marseillais du MRM pour l'emporter à domicile face à Digne et sa colonie fidjienne dans le match des mal classés. Victoire 19 à 17 pour les coéquipiers de Bastien Falcot, qui se donnent un peu d'air grâce à ces 4 points acquis à portée de drop du Stade Vélodrome.