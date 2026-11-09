TRANSFERT. 1m75, 112kg : passé par le Top 14, ce talon ultra-gazif va-t-il revenir en France en 2027 ? 

Que devient Joseph Dweba ? Voilà une question que doivent parfois se poser les supporters de l’UBB. Le talonneur ultra-explosif fait partie de ces petits phénomènes qu’a connus le rugby français.

Entre 2020 et 2022, le Sud-Africain a évolué en Top 14 sans véritablement le chambouler, mais en laissant cette impression que la suite de sa carrière pourrait être encore plus belle. Finalement, l’ascension de l’homme aux dreadlocks n’a pas vraiment suivi le scénario imaginé. Du moins, elle n’a pas vraiment duré, malgré six sélections avec les Springboks.

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Il n'a toujours pas joué cette saison

Après deux saisons en Gironde, Dweba avait choisi de rentrer au pays pour rejoindre les Stormers. Une aventure qui lui a permis de retrouver son environnement et de performer en tant que titulaire, avant de tenter un nouveau défi en Angleterre.

Depuis l’été 2025, le voilà sous les couleurs d’Exeter. Mais la situation semble aujourd’hui se compliquer pour le puissant talonneur de 31 ans, qui n’a toujours pas joué cette saison et qui est dans la dernière année de son contrat.

La ProD2 en pôle

Selon les informations de Midi Olympique, son profil atypique (1m75) serait désormais proposé à plusieurs formations de Pro D2. Un retour en France pourrait donc lui offrir l’occasion de retrouver du temps de jeu et de relancer une carrière qui avait suscité de belles attentes.

Même si plusieurs franchises sud-africaines seraient également attentives à sa situation. Bientôt, Joseph Dweba devra faire le bon choix.

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Même si on ne bouderait pas notre plaisir de revoir ce talon gazif en ProD2, la saison prochaine. Lui qui, à 31 ans, semble encore avoir des choses à prouver sur le terrain.