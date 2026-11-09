VIDEO. 23 jours après une fracture du bras, comment Kalyn Ponga a bousculé la demi-finale des Kiwis ?

Il s'était fracturé l'avant-bras il y a 23 jours de cela lors de l'ouverture du Mondial à XIII. Après un laps de temps de convalescence digne des meilleurs remèdes fidjiens, Kalyn Ponga est finalement revenu sur le terrains de cette coupe du monde avec détermination.

La superstar australo-kiwie figurait même avec le numéro 21 dans le groupe élargi des NZ pour la demi-finale. Et, comme sur un appui dont il a le secret, pris finalement tout le monde de court en débutant à l’arrière contre les Tonga.

Un changement de dernière minute

D'après ce qu'il ressort des infos de la NRL, le Stacey Jones a attendu les dernières séances pour valider le retour de Ponga et finalement l'annoncer titulaire 90 minutes avant le coup d’envoi, à la place de Keano Kini.

Et le phénomène casqué n'a pas fait tous ses efforts pour rien. D'emblée, Ponga a lancé Briton Nikora vers l’en-but pour mettre les NZ dans le bon sens. Au final, l'arrière des Knights termine la rencontre avec 3 passes décisives et 198 mètres parcourus ballon en main sur la rencontre.

Avec notamment une intervention salvatrice sur Demitric Vaimauga pour permettre aux siens de garder la maîtrise du score, sur laquelle le Maori donnait son corps à la science pour stopper les les 105kg lancés à plus de 30km/h du Tongien.

S'il fut bien châtié par les défenseurs du Pacifique à deux reprises, "KP" a globablement sorti un match admirable - entre vaillance, choix judicieux et justesse technique - à la hauteur de sa fierté de porter le maillot du pays de son père.

Vers une finale grandiose ?

Victorieuse 34 à 10 dans un match plus compliqué que le score ne le raconte, Nouvelle-Zélande retrouvera l’Australie en finale à Brisbane. Pour une revanche du match d'ouverture, et un nouveau duel Ponga/Walsh entre deux stars au sommet de leur art, qui fait déjà saliver toute l'Australie et le monde du XIII.

VIDEO. Tchik puis Tchak : Kalyn Ponga nous sort sa spéciale et casse les reins de Reece Walsh lors de la coupe du monde à XIII

Tout en restant aussi anonyme qu'un Bagnères/Lannemezan vu de la capitale, en France...