L’indisponibilité de Romain Ntamack est connue : l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France ne rejouera pas en 2026

Le XV de France et le Stade Toulousain perdent Romain Ntamack pour deux mois : touché à l’épaule gauche face aux Fidji, l’ouvreur ne rejouera pas en 2026.

Si cette absence est un coup dur pour les Bleus comme pour les Rouge et Noir, elle pourrait offrir une belle opportunité à Valentin Delpy.

Prêté à Colomiers la saison dernière, le jeune ouvreur de 23 ans vient de revenir avec le groupe professionnel après un passage à l’infirmerie en début de saison.

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Deux mois d'absences pour Romain Ntamack

Sorti sur blessure samedi soir à la 33e minute de la victoire face aux Fidji (54-17) à Lyon, Romain Ntamack a vu les premiers examens médicaux révéler une luxation de l’épaule gauche.

Le demi d’ouverture du XV de France et du Stade Toulousain sera écarté des terrains pendant environ deux mois et ne foulera donc plus la pelouse cette année.

Il devrait revenir courant janvier, une échéance qui lui laisserait le temps de disputer des matchs de Top 14 et de Champions Cup avant le coup d’envoi du Tournoi des Six Nations 2027.

Plus de peur que de mal donc : beaucoup redoutaient une fracture pour l’ouvreur aux 46 sélections avec le XV de France.

©FFR

À Toulouse, l’heure pour Valentin Delpy de briller ?

Si dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres semble mal venu compte tenu de l’importance de l’ouvreur tricolore, il est bon d’évoquer que, durant l’absence de Romain Ntamack, le Stade Toulousain pourra compter sur un autre joueur de talent.

Valentin Delpy, fraîchement revenu de blessure le week-end dernier, aura l’occasion d’engranger du temps de jeu avec le Stade Toulousain. Buteur fiable, doué dans le jeu courant et porté sur le collectif, celui qui était prêté chez le voisin columérin l’année dernière devrait porter le numéro 10 jusqu’à la fin de l’année.

Même si le retour de Thomas Ramos se précise, le jeune joueur de 23 ans semble avoir de sacrés arguments pour faire son trou.

En Pro D2 la saison dernière, Valentin Delpy a disputé 1 447 minutes sous le maillot de Colomiers. Il a inscrit 206 points, grâce à 32 pénalités et 50 transformations (82 réussites au pied, soit 82 buts convertis) et à 2 essais.

Il a aussi été très actif dans le jeu. Il a porté le ballon 186 fois pour 743 mètres, battu 36 défenseurs et réalisé 7 franchissements , avec 106 mètres gagnés après contact. Son jeu au pied est important, avec 93 coups de pied dans le jeu. Il a délivré 8 passes décisives et a réussi 266 passes pour seulement 3 mauvaises, soit une précision de 99 %.

En défense, il a effectué 177 plaquages, dont 119 réussis, et récupéré 3 ballons. Il reste très discipliné, avec 6 pénalités concédées, un seul carton jaune et aucun rouge.