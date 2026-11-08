Carbonel, Despérès et Le Brun : qui pour guider le XV de France face aux Springboks en l'absence de Ntamack?

C’est la plus grosse tuile qui pouvait arriver au XV de France en ce Nations Championship 2026. Romain Ntamack est sorti après une blessure à l’épaule lors de la victoire face aux Fidji, pour la 4e journée de la compétition.

Déjà amputés de Thomas Ramos, Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy, les Bleus pourraient être guidés par l’un de ces trois ouvreurs.

Le Palois Axel Despérès (0 sélection), le Parisien Louis Carbonel (6 sélections) ou le Castrais Louis Le Brun (0 sélection) pourraient se disputer une place de titulaire.

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Le Brun, Carbonel et Despérès : un duel en chiffres

Selon les chiffres de Rugbypass, Louis Carbonel est l’ouvreur le plus complet, et il a le plus de volume. Avec 518 minutes, il est le plus utilisé des trois et le plus actif à la distribution (124 passes, contre 75 pour Despérès et 43 pour Le Brun), pour 99 % de réussite.

Au pied, il devance aussi ses concurrents avec 22 buts réussis (8 pénalités et 14 transformations), contre 18 pour Despérès et 9 pour Le Brun. Il bat également le plus de défenseurs (16, contre 10 pour Le Brun et 6 pour Despérès).

Axel Despérès est le plus tranchant : il est le seul des trois à avoir marqué des essais (2), il compte 3 passes décisives et 3 franchissements, et il affiche le meilleur ratio de points par minute (53 en 461 minutes, contre 52 en 518 pour Carbonel).

En revanche, il est le moins percutant au contact, avec 18 mètres gagnés après contact, contre 33 pour chacun de ses concurrents.

Louis Le Brun, le moins utilisé (348 minutes), est le plus physique rapporté à son temps de jeu : ses 33 mètres après contact égalent ceux de Carbonel avec 170 minutes de moins, et ses 3 ballons récupérés dépassent ceux des deux autres réunis.

Défensivement, Despérès et Le Brun sont devant Carbonel, avec environ 71 % de plaquages réussis contre 64 %. Côté discipline, tous ont concédé 3 pénalités, et seul Carbonel a reçu un carton jaune.

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Lucu et Gourgues également dans l'équation ?

Pour autant, titulariser l’un des trois ouvreurs de formation évoqués précédemment tomberait comme un cheveu sur la soupe, et pour cause : aucun d’eux n’a disputé de rencontre, amicale ou officielle, avec les Bleus depuis la dernière Coupe du monde.

Si Louis Carbonel apparaît comme le plus expérimenté des trois avec ses 6 capes, il n’est plus apparu avec les hommes de Fabien Galthié depuis l’été 2021. En ce sens, et dans une logique de préparation au Mondial 2027, le staff tricolore pourrait privilégier des options différentes.

Parmi les noms évoqués, forcément celui de Maxime Lucu, habituel demi de mêlée, qui a assuré l’intérim face aux Fidji, ou encore celui du jeune Kalvin Gourgues, capable d’évoluer à l’ouverture. Le demi de mêlée bordelais a cette saison dépanné à ce poste lors du match nul face à Gloucester, affichant des standards crédibles. Même chose pour l’habituel trois-quarts centre du Stade Toulousain, titulaire face à l’USAP la saison dernière avec le numéro 10 dans le dos.

Nul doute que ces deux-là seront du voyage en Australie. Alors, pour préparer le prochain Mondial, Fabien Galthié pourrait se servir de cette rencontre comme d’un véritable test.

Face aux Boks, la défense de Romain Ntamack va manquer

Reconnu comme un ouvreur rugueux dans les tâches défensives, Romain Ntamack n’est pas avare quand il s’agit de glisser l’épaule sous un numéro 8 lancé. Son absence laisse un vide que peu de joueurs peuvent donc combler.

Parmi les profils les plus efficaces dans l’exercice, Maxime Lucu rayonne. Il est le plus fiable des cinq joueurs comparés en Top 14 cette saison : avec 60 plaquages réussis sur 74 tentés, il affiche 81 % d’efficacité.

Régulièrement appelé ces dernières saisons chez les Bleus, avec plus ou moins de parcimonie, le Castrais Louis Le Brun est lui aussi reconnu comme une valeur sûre en championnat dans ce domaine. Ses lacunes au pied, en revanche, ne lui serviront pas.