18 ans, 9 matchs et (déjà) un contrat professionnel pour Valentin Bouju, qui prolonge avec La Rochelle pour plusieurs saisons

Il y a encore quelques mois, son nom ne disait pas grand-chose au grand public. Aujourd’hui, il s’impose peu à peu comme l’une des révélations de ce début de saison de Top 14.

Au Stade Rochelais, on tient visiblement un joyau, et le club entend bien le garder. Valentin Bouju, 18 ans seulement, vient de signer son premier contrat professionnel avec les Maritimes.

Une réussite, d’autant plus lorsqu’on s’aperçoit de la concurrence féroce au poste, avec les doublures de Nolann Le Garrec.

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Un enfant du club qui s’engage jusqu’en 2030

Au Stade Rochelais depuis 2015, Valentin Bouju a gravi tous les échelons de la formation maritime. D’abord ouvreur, il s’est révélé au poste de demi de mêlée, où il a brillé en Crabos et avec l’équipe de France U18 la saison dernière.

Cette ascension rapide l’a conduit à découvrir le monde professionnel lors de la deuxième journée de Top 14, face à Toulon, où il a été titularisé d’emblée.

Désormais régulièrement utilisé par le staff, avec sept feuilles de match à son actif, il s’impose pourtant dans un secteur très concurrentiel : derrière Nolann Le Garrec, il doit composer avec Christophe Loustalot et Thomas Berjon, mais aussi avec Nohlann Couillaud, autre jeune talent du vivier rochelais.

Malgré cela, il vient de parapher un bail jusqu’en 2030. Le joueur y voit un honneur, lui qui n’a connu que ce club, et il espère que l’aventure durera longtemps.

"J'ai toujours joué dans ce Club, donc c'est forcément un honneur pour moi de prolonger l'aventure ici. J'espère que ça continuera encore longtemps."

Valentin Bouju

À seulement 18 ans, Valentin Bouju se souviendra de son premier match avec le @staderochelais ⚓️ Salué également par son vis-à-vis 👏 #TOP14 https://t.co/eQaqAPbmKW — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 13, 2026

Ses statistiques en Top 14 2026/2027

En 329 minutes de jeu, Valentin Bouju a inscrit 9 points, grâce à un essai et deux transformations réussies. Il a porté le ballon à 29 reprises pour 106 mètres gagnés, dont 6 après contact, franchi la ligne à 2 reprises et battu 5 défenseurs.

Il s’est montré très précis à la passe, avec 277 passes réussies sans aucune mauvaise, soit 100 % de réussite, et il a offert 2 passes décisives.

En défense, il a effectué 33 plaquages, dont 20 réussis, et récupéré 2 ballons. Il n’a concédé aucune pénalité ni reçu aucun carton.