ANGLETERRE. Borthwick lâché par ses joueurs ? Les cadres du XV de la Rose sortent du silence

À la veille d'affronter l'Australie dimanche à Twickenham, le XV de la Rose doit gérer une polémique dont il se serait bien passé. Selon The Times, plusieurs internationaux anglais auraient perdu confiance en Steve Borthwick durant la tournée estivale. Une situation qui aurait provoqué des tensions au sein du groupe. Vendredi, Jamie George, Maro Itoje et Ollie Chessum sont montés au créneau pour défendre leur sélectionneur.

Une réunion qui fait beaucoup parler

D'après les informations relayées par Sky Sports, certains joueurs auraient contesté les méthodes de Borthwick, notamment après une altercation présumée avec Ellis Genge à l'entraînement. Des cadres auraient également souhaité faire remonter leurs griefs à Bill Sweeney, directeur général de la fédération anglaise.

Une réunion a effectivement eu lieu après la tournée, en visioconférence. Mais Jamie George, capitaine durant l'été, conteste fermement l'interprétation qui en est faite. Le talonneur des Saracens explique qu'il s'agissait d'un bilan habituel, destiné à améliorer le fonctionnement du groupe. Des discussions parfois franches, qui ne traduiraient aucunement une rupture avec le staff.

Itoje et George font bloc derrière Borthwick

Selon l'agence PA, reprise par RugbyPass, Itoje, George, Genge et George Ford ont réuni leurs partenaires jeudi pour évoquer ces révélations. Le capitaine anglais affirme que les joueurs soutiennent entièrement Borthwick. Ollie Chessum partage cette position, décrivant un groupe uni et heureux de travailler ensemble.

Et le soutien de George possède une certaine portée. Contrairement à Itoje, laissé au repos cet été, le talonneur était directement aux commandes pendant la tournée controversée. Il reconnaît l'existence de désaccords, inhérents selon lui au sport de haut niveau, tout en rejetant les accusations de climat toxique.

L'Australie comme juge de paix ?

Sportivement, la pression demeure importante. L'Angleterre reste sur cinq défaites lors de ses sept derniers matchs, selon The Guardian. Avec le retour d'Itoje et plusieurs changements dans son XV de départ, Borthwick espère relancer la machine face aux Wallabies.

Une victoire dimanche permettrait de retrouver un peu de sérénité, tandis qu'un nouveau revers alimenterait les critiques. Mais aucun résultat ne pourra établir ce qui s'est réellement dit pendant l'été. Pour l'heure, les accusations du Times sont contestées et plusieurs cadres assument publiquement leur fidélité au sélectionneur. Reste à voir si cette unité affichée se traduira sur le pré.