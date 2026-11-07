4 essais en moins de 20 minutes, 10 en 10 journées : comment Yanis Charcosset, talonneur de Brive, est devenu le meilleur marqueur de Pro D2

Vendredi soir, Yanis Charcosset a vécu une première période dont il se souviendra longtemps. Face à Dax, le talonneur du CA Brive a inscrit quatre essais avant même de rejoindre les vestiaires. Un quadruplé express, réalisé entre la 24e minute et le temps additionnel de la première période, qui a largement contribué au succès corrézien (71-28). Une performance suffisamment rare pour se demander si elle constitue une première dans le rugby professionnel.

Pourtant, les Brivistes ont brièvement été menés 14-10 après deux essais landais. Puis le pack corrézien a sorti le bleu de chauffe. Charcosset a d'abord frappé une première fois, avant de récidiver à la 29e, puis à la 39e et dans les arrêts de jeu. À la pause, le tableau d'affichage indiquait déjà 52-14.

Trois ballons portés et un talonneur insatiable

L'ancien Lyonnais a notamment profité de la domination des avants brivistes pour conclure trois ballons portés. Son deuxième essai est venu d'une pénalité jouée à la main à quelques mètres de la ligne. Les deux cartons jaunes reçus par Dax avant la pause ont également facilité la tâche des Corréziens.

Mais derrière les quatre essais inscrits au nom de Charcosset se cache surtout une belle démonstration collective. Avec une conquête dominante et des mauls difficiles à contenir, Brive a constamment mis les Landais sur le reculoir. Le talonneur, souvent chargé de contrôler le ballon à l'arrière de la structure, a parfaitement récolté les fruits de ce travail.

Un autre talonneur avait déjà réussi l'exploit en 2022

Alors, une première dans l'histoire du rugby professionnel ? Non, puisqu'un certain Benjamin Geledan avait déjà réalisé pareille performance. Le 15 avril 2022, le talonneur d'Oyonnax avait inscrit quatre essais contre Agen lors d'une victoire 54-35. Le tout avant la demi-heure de jeu, sur quatre ballons portés, comme le rappelait Rugbyrama.

La comparaison reste néanmoins flatteuse pour Charcosset. Geledan avait marqué ses quatre essais entre la 9e et la 28e minute, soit 19 minutes. Selon les données recensées par It's Rugby, aucun des vingt quadruplés répertoriés en Pro D2 depuis 2006 n'avait été inscrit aussi rapidement que celui du Briviste. Un record dans cette base statistique, sans que l'on puisse pour autant affirmer qu'il s'agit d'un record absolu du rugby professionnel mondial.

Le meilleur marqueur de Pro D2 porte le numéro 2

Et le plus remarquable reste peut-être sa régularité. Avec dix essais en dix journées, Charcosset occupe désormais la première place du classement des marqueurs de Pro D2, devant Benjamin Houston et Dorian Marco-Pena (huit chacun), selon la LNR. Il avait inscrit sept essais lors de la saison précédente.

Grâce à cette victoire bonifiée, Brive totalise 31 points et retrouve le podium de Pro D2, à la troisième place. Le prochain rendez-vous, le 20 novembre à Oyonnax, offrira d'ailleurs à Charcosset l'occasion de retrouver le club de Benjamin Geledan. Voilà un petit clin d'œil de l'histoire dont les amateurs de rugby devraient apprécier la saveur.