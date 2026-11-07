VIDEO. 21 mois d'attente, puis un triplé : Hugo Keenan prend feu, l'Argentine prend l'eau

Il n'avait plus porté le maillot vert à Dublin depuis 21 mois. Vendredi soir, Hugo Keenan a choisi la manière forte pour retrouver son public. L'arrière du Leinster a inscrit trois essais face à l'Argentine, largement dominée par l'Irlande (42-12) lors du Nations Championship. Une performance de choix pour le joueur de 30 ans, longtemps éloigné des terrains internationaux par les blessures.

« Cela faisait 21 mois que je n'avais pas joué ici avec l'Irlande. C'était difficile de regarder les autres », a confié Keenan après la rencontre, dans des propos rapportés par la BBC. Élu homme du match, l'intéressé savourait forcément ce retour après une période compliquée.

Un premier essai pour lancer la machine

Pourtant, les Pumas avaient frappé les premiers grâce à Mateo Carreras. Mais à la 15e minute, Keenan concluait une superbe combinaison impliquant Robert Baloucoune et Mack Hansen. Un premier essai qui remettait les Irlandais sur les rails. Le deuxième arrivait à la demi-heure, après une touche volée par Ryan Baird et une belle séquence collective.

Trois essais, trois récompenses d'un travail collectif

Le troisième, inscrit à la 50e minute sur une passe de Baird, parachevait son festival. Comme le souligne RTÉ, l'arrière a surtout profité du travail de ses partenaires pour se retrouver dans les bons intervalles. Une qualité qui fait sa force depuis des années : toujours disponible dans le bon tempo, capable de prolonger les mouvements sans monopoliser le ballon.

Et derrière ce triplé se cache aussi le retour d'une ligne arrière particulièrement séduisante. Avec Hansen et Baloucoune sur les ailes, Keenan a retrouvé des partenaires capables de faire vivre le cuir. Sam Prendergast, auteur de son premier essai international, a également participé au festival offensif irlandais.

Une sacrée bonne nouvelle avant les Fidji et les Springboks

Cette victoire bonifiée lance idéalement la campagne de l'Irlande, qui recevra les Fidji puis l'Afrique du Sud. Andy Farrell récupère surtout un arrière expérimenté, dont les qualités de placement, de lecture du jeu et de soutien offensif apportent de précieux repères au collectif.

Après avoir passé tant de temps à regarder ses partenaires depuis les tribunes, Keenan a retrouvé le plaisir de jouer devant son public. Et manifestement, il avait quelques essais en réserve.