Avec une vingtaine d'absents, Toulouse prépare ses jeunes à une bataille physique particulièrement exigeante contre Clermont

Une vingtaine d'absents, des jeunes appelés à monter au front et un adversaire qui compte bien en profiter. Samedi, le Stade Toulousain recevra Clermont à Ernest-Wallon (14h30) pour le compte de la 9e journée de Top 14. Et si les Rouge et Noir devront composer avec un effectif largement remanié, Jean Bouilhou a déjà identifié le principal danger auvergnat : les ballons portés. Une arme que l'entraîneur des avants qualifie même d'« arme de destruction massive » dans un entretien accordé à La Dépêche.

Clermont a ajouté une deuxième lame à son attaque

Car l'ASM ne se contente plus de monter des cocottes pour avancer jusqu'à l'en-but. Si cette stratégie reste particulièrement efficace près des lignes, les Auvergnats ont enrichi leur palette offensive. Désormais, leurs avants peuvent fixer plusieurs défenseurs avant de libérer la gonfle vers les trois-quarts. Une évolution que Bouilhou a particulièrement étudiée cette semaine.

Sur le plan tactique, cette double menace pose un véritable casse-tête. En mobilisant trop de joueurs pour stopper le maul, Toulouse risque de dégarnir son premier rideau défensif. Clermont peut alors exploiter les espaces à l'extérieur. Mais en conservant trop de défenseurs dans la ligne, les Stadistes s'exposent à une progression directe du paquet clermontois. Tout l'enjeu sera donc de trouver le bon équilibre.

Une défense toulousaine moins souveraine

Et le problème, c'est que Toulouse traverse justement une période moins convaincante dans ce secteur. Bouilhou reconnaît une baisse d'efficacité récente dans la défense des ballons portés. Avec des absences importantes parmi les avants, le défi s'annonce encore plus délicat. D'autant que cette phase de jeu exige une coordination collective particulièrement rigoureuse, que les automatismes facilitent habituellement.

Pour contrer l'ASM, le staff a travaillé deux aspects : l'engagement au contact et le placement des défenseurs. Il faudra notamment éviter que le maul clermontois ne pivote pour progresser sur un côté plus vulnérable. Une mauvaise répartition des forces pourrait suffire à ouvrir une brèche. Et la discipline sera tout aussi importante : concéder des pénaltouches offrirait autant de munitions à cette redoutable organisation auvergnate.

La jeunesse toulousaine face à un examen de caractère

C'est précisément dans ce contexte que plusieurs joueurs âgés de 18 à 22 ans pourraient découvrir les exigences du Top 14. Bouilhou apprécie leur énergie et leur application malgré le faible nombre d'entraînements collectifs. Le technicien refuse cependant de bouleverser les principes de jeu toulousains. Il compte sur leur formation au club et leur capacité à répondre présents dans les duels.

Après la défaite à Pau, Toulouse entend également préserver son invincibilité à domicile. Mais pour y parvenir, les jeunes Stadistes devront d'abord gagner la bataille des zones de combat et empêcher Clermont de s'installer dans leurs 22 mètres. Car face à une équipe capable de transformer un simple ballon porté en rampe de lancement pour ses trois-quarts, la moindre erreur de placement pourrait coûter cher.