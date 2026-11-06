22 sélections avec la Rose, puis un retour aux racines : à 35 ans, Nathan Hughes s'offre une deuxième vie internationale avec les Fidji

À 35 ans, Nathan Hughes s'apprête à découvrir un nouveau maillot international. Celui des Fidji, son pays de naissance. L'ancien international anglais a été titularisé au poste de numéro 8 pour défier le XV de France samedi à Lyon. Une deuxième carrière internationale qui aurait été impossible il y a encore quelques années. Et qui pourrait offrir une belle fin d'histoire au troisième ligne du Racing 92.

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De Twickenham à Lyon, sept ans plus tard

Né à Lautoka, aux Fidji, Hughes avait choisi de représenter l'Angleterre après s'être révélé sous les couleurs des Wasps. Lancé contre l'Afrique du Sud en novembre 2016, il a disputé 22 rencontres avec le XV de la Rose. Quelques jours après ses débuts, il avait même affronté les Fidji à Twickenham.

Sa dernière sélection remonte au 16 mars 2019, lors du mémorable match nul contre l'Écosse (38-38). Depuis, le puissant troisième ligne a bourlingué entre Bristol, le Japon et la France. Arrivé au Racing en 2025, il a inscrit 9 essais en 24 matchs de Top 14 la saison passée.

Comment peut-il changer de sélection ?

La réponse se trouve dans l'article 8.6 du règlement de World Rugby. Pour changer de sélection, un joueur doit justifier d'un lien de naissance avec son nouveau pays, personnel ou familial, ne plus avoir représenté son ancienne nation depuis au moins trois ans et obtenir l'approbation de l'instance internationale.

Hughes remplit ces conditions et peut donc défendre les couleurs fidjiennes. Mais attention, cette possibilité reste limitée à un seul transfert dans une carrière. Impossible de passer librement d'une sélection à l'autre selon les opportunités.

Un nouveau patron dans le pack fidjien ?

Pour Jake White, l'intérêt est aussi sportif. Aux côtés de Pita-Gus Sowakula et Kitione Salawa, Hughes apporte son expérience des joutes européennes. Sa puissance ballon en main pourrait aider les Fidji à avancer dans l'axe avant de libérer leurs trois-quarts.

Et ce rendez-vous lyonnais pourrait être le premier d'une nouvelle aventure. Les Fidji affronteront ensuite l'Irlande et l'Italie. À 35 ans, le Racingman possède une occasion inattendue de prolonger son histoire internationale. Avec, cette fois, le maillot du pays où tout a commencé.