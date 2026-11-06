XV de France. François Cros en numéro 8 face aux Fidji : un dépannage qui pourrait bien lui aller comme un gant

François Cros avec le numéro 8 dans le dos, voilà une image à laquelle les supporters du XV de France sont peu habitués. Pourtant, samedi face aux Fidji à Lyon, le Toulousain occupera bien le centre d'une troisième ligne composée de Cameron Woki et Paul Boudehent. Un choix fort de Fabien Galthié, dans un secteur où les blessures ont sérieusement rebattu les cartes.COMPOSITION. XV de France. Dupont-Ntamack réunis, Cros en 8, Verhaeghe titulaire… les Bleus prêts pour les Fidji
Avec Marko Gazzotti et Anthony Jelonch à l'infirmerie, et Grégory Alldritt absent de la feuille de match, les Bleus ont dû trouver une autre solution. Mais le staff aurait aussi pu miser sur Charles Ollivon, finalement remplaçant. Alors pourquoi Cros, habituel flanker, pour porter ce fameux numéro 8 ?
Un retour aux sources pour le Toulousain
Contrairement aux apparences, le joueur de 32 ans connaît la musique. Selon La Dépêche, il a disputé 19 rencontres avec le numéro 8 en plus de 250 matchs professionnels. Sa seule titularisation à ce poste avec les Bleus remonte au nul contre l'Italie (13-13), lors du Tournoi 2024.
À l'époque, il confiait déjà à Midi Olympique apprécier cette position, travaillée régulièrement à l'entraînement. Et pour cause, Cros a été formé en troisième ligne centre chez les jeunes du Stade Toulousain, puis avec France U20. Un bagage que Galthié a rappelé jeudi pour justifier son choix.
Un numéro 8 sans les caractéristiques habituelles ?
On connaît Cros pour sa capacité à répéter les plaquages, nettoyer les rucks et sentir les bons coups. Davantage pour son travail de l'ombre que pour ses charges ballon en main. Pourtant, un numéro 8 doit également savoir contrôler les sorties de mêlée, proposer des solutions à son demi et assurer la continuité du jeu.France-Fidji : 11 joueurs de TOP 14 et un ancien international anglais, une composition qui sent bon le championnat de France !
Et c'est là que son profil devient intéressant. Avec la puissance de Boudehent et les qualités aériennes de Woki, la troisième ligne française possède des arguments complémentaires. Galthié considère d'ailleurs que le rôle du numéro 8 est moins spécialisé dans son système. Une philosophie qui permet à Cros de conserver ses habitudes de flanker tout en assumant quelques responsabilités supplémentaires.
Face aux Fidji, un vrai test avant l'Afrique du Sud
Reste à voir comment cette association répondra au défi fidjien. Dans une rencontre où les Bleus devront contenir les offensives adverses, l'activité défensive de Cros pourrait peser lourd. Ses interventions autour des regroupements seront précieuses, tandis que ses choix à la base de la mêlée seront particulièrement observés.
Le Toulousain n'aura probablement pas besoin de se transformer en Louis Picamoles pour convaincre. Sa capacité à sécuriser les ballons et à faire jouer ses partenaires pourrait suffire à donner de l'équilibre au paquet d'avants. À une semaine du choc contre l'Afrique du Sud, cette titularisation permettra surtout de mesurer si Galthié tient une véritable alternative au poste de numéro 8.
Cros en 8 ne lui pose aucun problème. Il serait capable de jouer centre ou même en 10 ... ::)) Il y a été formé et comme indiqué il y jouait en U20 en étant même capitaine de l'EDF U20.
Par contre ça induit une certaine organisation de l'équipe. Il n'est pas aussi perforant qu'Aldritt ou Guillard mais perd rarement de ballons au contact. Il est souvent placé très justement dans les phases défensives et offensives. Mais si on veut un costaud qui vient impacter fortement, c'est pas pour lui. Par contre si on veut un joueur qui est toujours placé et au soutien, qui gère bien son pack, qui fait les bons choix, on peut compter sur lui. Son entente avec Dupont a dû compter dans ce repositionnement.
De toute façon Cros est quasiment indeboulonable en 3eme ligne et je suis pas loin de penser que Boudehent l'est aussi , Jelonch/ Nouchi étant les remplaçants ideaux à ce duo, ils sont complètementaires.
Apres pour le poste de 3eme ligne "aérien" Woki et Jegou sont aussi indispensable.
Et enfin Ollivon est le couteau"suisse" pour tous les postes de la 3 ème ligne voir en 4 !
Et je voudrais bien que Guillard soit repositionner en 8 contre des "gros pack"
Oui d'où ma remarque au-dessus: Cros en 8 ça induit une autre façon d'aborder le poste et donc un fonctionnement adapté. Ce n'est pas un gros porteur mais plutôt un tacticien et un joueur qui sait mener un pack disons... Son entente avec Dupont est aussi un plus.