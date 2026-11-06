XV de France. François Cros en numéro 8 face aux Fidji : un dépannage qui pourrait bien lui aller comme un gant

François Cros avec le numéro 8 dans le dos, voilà une image à laquelle les supporters du XV de France sont peu habitués. Pourtant, samedi face aux Fidji à Lyon, le Toulousain occupera bien le centre d'une troisième ligne composée de Cameron Woki et Paul Boudehent. Un choix fort de Fabien Galthié, dans un secteur où les blessures ont sérieusement rebattu les cartes.

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Avec Marko Gazzotti et Anthony Jelonch à l'infirmerie, et Grégory Alldritt absent de la feuille de match, les Bleus ont dû trouver une autre solution. Mais le staff aurait aussi pu miser sur Charles Ollivon, finalement remplaçant. Alors pourquoi Cros, habituel flanker, pour porter ce fameux numéro 8 ?

Un retour aux sources pour le Toulousain

Contrairement aux apparences, le joueur de 32 ans connaît la musique. Selon La Dépêche, il a disputé 19 rencontres avec le numéro 8 en plus de 250 matchs professionnels. Sa seule titularisation à ce poste avec les Bleus remonte au nul contre l'Italie (13-13), lors du Tournoi 2024.

À l'époque, il confiait déjà à Midi Olympique apprécier cette position, travaillée régulièrement à l'entraînement. Et pour cause, Cros a été formé en troisième ligne centre chez les jeunes du Stade Toulousain, puis avec France U20. Un bagage que Galthié a rappelé jeudi pour justifier son choix.

Un numéro 8 sans les caractéristiques habituelles ?

On connaît Cros pour sa capacité à répéter les plaquages, nettoyer les rucks et sentir les bons coups. Davantage pour son travail de l'ombre que pour ses charges ballon en main. Pourtant, un numéro 8 doit également savoir contrôler les sorties de mêlée, proposer des solutions à son demi et assurer la continuité du jeu.

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Et c'est là que son profil devient intéressant. Avec la puissance de Boudehent et les qualités aériennes de Woki, la troisième ligne française possède des arguments complémentaires. Galthié considère d'ailleurs que le rôle du numéro 8 est moins spécialisé dans son système. Une philosophie qui permet à Cros de conserver ses habitudes de flanker tout en assumant quelques responsabilités supplémentaires.

Face aux Fidji, un vrai test avant l'Afrique du Sud

Reste à voir comment cette association répondra au défi fidjien. Dans une rencontre où les Bleus devront contenir les offensives adverses, l'activité défensive de Cros pourrait peser lourd. Ses interventions autour des regroupements seront précieuses, tandis que ses choix à la base de la mêlée seront particulièrement observés.

Le Toulousain n'aura probablement pas besoin de se transformer en Louis Picamoles pour convaincre. Sa capacité à sécuriser les ballons et à faire jouer ses partenaires pourrait suffire à donner de l'équilibre au paquet d'avants. À une semaine du choc contre l'Afrique du Sud, cette titularisation permettra surtout de mesurer si Galthié tient une véritable alternative au poste de numéro 8.