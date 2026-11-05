Six Nations, Rugby Championship : les 10 géants du rugby préparent une révolution des droits TV dès 2030

Le rugby international prépare un sacré changement de braquet sur le plan économique. Selon une révélation du Guardian publiée mercredi, les dix fédérations fondatrices du Nations Championship ont décidé de mutualiser leurs droits commerciaux et audiovisuels. L'objectif ? Vendre ensemble les grandes compétitions internationales, hors Coupe du monde, pour faire grimper les recettes.

Un même portefeuille pour les deux hémisphères

L'accord réunit les six nations européennes et les quatre membres du SANZAAR : Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et Argentine. Les fédérations du Sud toucheront une partie des bénéfices du Tournoi des 6 Nations et des tournées des Lions britanniques et irlandais. En retour, les Européens profiteront des revenus du Rugby Championship et des affrontements entre Springboks et All Blacks.

Une nouvelle agence commerciale pilotera les négociations. Bill Sweeney, directeur général de la fédération anglaise, espère ainsi renforcer le pouvoir de négociation des unions et augmenter la valeur globale des compétitions.

Les Fidji et le Japon moins bien lotis

Mais attention, les dix membres fondateurs conservent une position privilégiée. Bien que participants au Nations Championship, les Fidji et le Japon perçoivent actuellement des indemnités de participation nettement inférieures. Le détail du futur partage des revenus reste inconnu.

Rendez-vous en 2030 pour les diffuseurs

Le calendrier est également important. Les premiers changements commerciaux sont attendus en 2028, notamment pour les sponsors. En revanche, les contrats télévisés actuels courent jusqu'en 2029. La grande vente commune ne pourra donc intervenir qu'à partir de 2030.

Les diffuseurs pourront alors acheter les droits du Tournoi, du Rugby Championship et du Nations Championship dans un même ensemble, ou choisir des lots spécifiques. Une stratégie destinée à stimuler les enchères sans imposer un acheteur unique.

Reste à savoir si cette mutualisation profitera également aux supporters, notamment en matière d'accessibilité des rencontres. Car pour les fédérations, l'ambition financière est affichée. Pour le téléspectateur, rien n'est encore décidé.