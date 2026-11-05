PROD2. Après 42 guichets fermés et une grande ambition, Provence Rugby dévoile le nouvel hymne du club

Provence Rugby voit grand. Alors que le club attend d'ores et déjà son 42e guichet fermé ce vendredi et entretient une ambition de Top 14 toujours plus affirmée, le club aixois veut désormais faire chanter Maurice-David. Il vient de dévoiler son nouvel hymne : "Provence, lève-toi".

Un projet mûri pendant plusieurs mois et présenté mercredi dans un clip officiel. Joueurs, anciens, éducateurs, enfants de l'école de rugby et supporters ont participé à l'enregistrement.

Une star de The Voice pour la victoire jusqu'à la Sainte-Victoire

Pour donner vie à ce chant, les frères Aymeric et Damien Silvert ont travaillé avec l'auteur-compositeur Pierre Guénard. Objectif : créer une mélodie accessible, capable d'être reprise par des milliers de voix.

L'interprétation principale a été confiée à Levon Khozian, vainqueur de The Voice 2025. Un sacré casting pour une chanson qui célèbre la Provence et ses racines.

Reste à savoir si ce nouvel hymne entrera un jour dans la culture collective de l'Ovalie, comme les chants du RCT, de la Section Paloise ou de l'Aviron Bayonnais. Seul l'avenir le dira.

Reçu 10/10 ? Sans ses Fijdiens, Provence Rugby peut-il s'emparer de la première place de Pro D2 en renversant Oyonnax ?

Mais le timing n'a rien d'anodin. Ce vendredi, Provence reçoit Oyonnax pour un choc au sommet de Pro D2. L'occasion de faire résonner officiellement ce nouveau chant dans les tribunes de Maurice-David.

Les Aixois ne laissent décidément rien au hasard dans leur quête des sommets. Et qui sait ? Peut-être que "Provence, lève-toi" résonnera dès la saison prochaine sur les pelouses du Top 14 !