Un colosse sudiste en 8, le retour de Mack Hansen : l’Irlande d’Andy Farrell change de cap face aux Pumas !

L’Irlande a dévoilé son équipe pour défier l’Argentine ce vendredi soir à Dublin. Et Andy Farrell n’a pas manqué d’idées pour concocter son XV. Deux noms attirent particulièrement l’attention : Sean Jansen, titularisé en numéro 8, et Mack Hansen, de retour sous le maillot vert après une année loin des terrains internationaux.

Né en Nouvelle-Zélande, le puissant troisième ligne de 27 ans (1m90 pour 112kg) va connaître sa première titularisation en sélection. Installé en Irlande depuis trois ans, le joueur du Connacht avait déjà découvert le niveau international cet été. Le voilà cette fois propulsé au cœur du combat face aux Pumas, avec une occasion en or de s’installer durablement dans la 3ème ligne irlandaise.

Compo Irlande 1 Porter 2 Sheehan 3 Furlong 4 McCarthy 5 Beirne 6 Baird 8 Jansen 7 Timoney 9 Casey 10 Prendergast 11 Hansen 12 McCloskey 13 Henshaw 14 Baloucoune 15 Keenan

Un peu de folie derrière

Autre retour très attendu : celui de Mack Hansen. Le trublion de Connacht retrouve le XV du Trèfle après une absence d’un an. Son activité, son imprévisibilité et sa capacité à créer des brèches pourraient faire beaucoup de bien à une ligne arrière irlandaise qui récupère un sacré facteur X. Il sera associé à Robert Baloucoune et Hugo Keenan dans le triangle arrière.

Sur le banc, une autre figure bien connue du rugby irlandais devra patienter avant d’entrer en scène. À 33 ans, Josh van der Flier, véritable icône de la sélection et ancien meilleur joueur du monde, débutera parmi les remplaçants. Ce qui montre aussi les ajustements que tente de trouver Farrell pour insuffler un vent nouveau à une équipe vieillissante.

Gros duels au centre

En face, l’Argentine reste l’équipe redoutable, généreuse et accrocheuse que tout le monde connaît. Si elle se déplacera à Dublin avec une paire de centres particulièrement épaisse, les Verts ne seront pas en reste Stuart McCloskey et Robbie Henshaw. Des joueurs moins compacts mais expérimentés, qui figurent aussi parmi les plus beaux gabarits du pays, derrière.

205 kg de barbaque au centre : comment l'Argentine compte choquer l'Irlande grâce à ses bulldozers ?

Notez que Dan Sheehan portera le brassard de capitaine, tandis que Craig Casey et Sam Prendergast formeront la charnière.

Au cœur d’un combat qui s’annonce particulièrement costaud à l’Aviva Stadium.